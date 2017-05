La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 18/may/2017 Copa Libertadores:

En tiempo de descuento, Belluschi le dio la victoria que le permitió avanzar a Octavos de Final. Blandi fue titular; Mercier, suplente. Perdía 1-0 y quedaba eliminado. Alcanzó el empate y parecía adentro, pero los goles de Atlético Paranaense volvieron a ponerlo en zona de eliminación. Sin embargo, en el segundo minuto de adición, Fernando Belluschi marcó el tanto que le permitió avanzar a los Octavos de Final de la Copa Libertadores y, además, ser el ganador del parejísimo Grupo 4. Sí: así fue la inolvidable noche que vivió San Lorenzo y que sus simpatizantes disfrutaron hasta las lágrimas en el Nuevo Gasómetro. Es que la comparación con aquella edición 2014 que finalmente consagró al Ciclón no se podía evitar. Este año, los de Boedo iniciaron su participación con derrotas ante Flamengo y Paranaense y un empate frente a Unviersidad Católica. Y en el arranque de la segunda rueda, empataba 1-1 con el equipo chileno, sentenciando así su suerte. Sin embargo, un gol agónico del juvenil debutante Christian Barrios le permitió mantenerse con vida aquella noche. Pero claro: debía ganarle en Brasil al Paranaense. Y lo consiguió con un categórico 3-0. Así llegó a la última fecha sabiendo que, para no depender de otro resultado, debía ganarle como local a Flamengo. Comenzó perdiendo, lo empató a través de Angeleri en el ST y cuando el empate ya no le alcanzaba porque Paranaense había dado vuelta el partido en Chile (le ganó 3-2 a Católica), apareció Belluschi en tiempo de descuento para desatar el delirio azulgrana. Y entonces todo fue fiesta en el Nuevo Gasómetro.

