En la sesión se combinaron reclamos de vecinos de Otamendi; la exigencia de repudio a la aplicación del 2x1 a genocidas por parte de HIJOS; y el intento de tratar sobre tablas un proyecto para que el Municipio siga reteniéndole a sus trabajadores el pago de créditos a comercios locales. Así lo habían decidido en una asamblea mantenida la semana pasada en la sociedad de fomento del barrio. La UV Calixto Dellepiane presentó un pedido de informes sobre obras anunciados por el Gobierno, pero su tratamiento sobre tablas no prosperó. Tal como lo habían adelantado la semana pasada, vecinos de Otamendi presenciaron ayer la sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante y les exigieron a los concejales que se tomen medidas urgentes para mejorar tanto la seguridad como las condiciones de infraestructura. Encabezados por el presidente de la sociedad de fomento del barrio, Pedro Lenciza, los vecinos reclamaron con dureza por lo que consideran el abandono de calles y espacios públicos. También pidieron por la instalación de cámaras de vigilancia y el despliegue de un móvil policial dedicado exclusivamente a patrullar la zona. Haciéndose eco del reclamo, la UV Calixto Dellepiane había presentado dos proyectos: uno de comunicación para que el Ejecutivo atienda las problemáticas del barrio y otro de resolución solicitando informes sobre las obras anunciadas por Abella para Otamendi en noviembre de 2016. Esta última propuesta fue la que se puso a consideración para ser tratada sobre tablas. "Durante toda mi vida de concejal recorrí cada uno de los barrios haciendo este tipo de denuncias. Como no me voy a contradecir, acompañaré el pedido de tablas de este proyecto aunque me parezca populista, ya que aunque lo aprobemos las soluciones no aparecerán mañana", señaló el concejal Carlos Cazador (Primero Campana). Desde la bancada justicialista, la concejal Soledad Calle consideró que "no hay que argumentar mucho la urgencia del proyecto" en vistas de las "promesas incumplidas" de Abella. Además, cuestionó que el Gobierno los haya apresurado "para aprobar un convenio previendo la construcción de un NIDO, polideportivo, senderos seguros, ocho cuadras de asfalto, luminarias, refugios para colectivos, mejoras en la plaza, obras hidráulicas y de agua potable", iniciativas que no han sido puestas en marcha aun. No obstante, y pese al acompañamiento de 4 de las 5 bancadas, las tablas del proyecto no fueron aprobadas, siendo remitido a la comisión de Obras Públicas. Hace nueve días, durante una asamblea en la sede fomentistas, los vecinos del barrio manifestaron su profundo descontento con el trabajo de la gestión Abella y aseguraron que en otros barrios de la ciudad la presencia municipal era mucho mayor. Esa jornada un grupo de vecinos habían incluso llegado a amenazar con cortar la Panamericana si sus quejas no era atendidas. Ayer, esta advertencia volvió a escucharse. Tras la sesión, Lenciza juntos a otros fomentistas entablaron diálogo con el presidente del HCD, Sergio Roses. Al salir del recinto, su enojo seguía siendo el mismo.

POR MOMENTOS, SE VIVIÓ UN CLIMA TENSO POR LOS RECLAMOS QUE LLEGABAN DESDE LOS PRESENTES.





EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD DE FOMENTO DE OTAMENDI, PEDRO LENCIZA, ESTUVO ENCABEZANDO EL RECLAMO DEL BARRIO EN EL SALÓN BLANCO DEL HCD.



Sesión caliente:

Vecinos de Otamendi fueron hasta el HCD para reclamar por seguridad y obras

