Bajo una lluvia de insultos, Cambiemos y Primero Campana bloquearon el tratamiento sobre tablas de la iniciativa, presentada por el Frente Renovador y apoyada por el Sindicato Municipal, que estuvo presente en el Salón Blanco durante la sesión. El Concejo Deliberante vivió ayer otra jornada caliente, con una sesión ordinaria en la que se combinaron reclamos tan dispares como urgentes: el conflicto de los municipales, reclamos de infraestructura y seguridad de vecinos de Otamendi y la exigencia de repudio a la aplicación de la Ley del 2x1 a genocidas por parte de militantes de H.I.J.O.S. Escobar-Campana-Zárate. Con ánimos caldeados, los diferentes sectores interrumpieron en diversas oportunidades el debate en el recinto. Celebraban y rechazaban con gritos, aplausos e insultos las posturas de los bloques a medida que los concejales pedían la palabra. Sin lugar a duda la máxima expectativa estaba colocada en el punto 54 de los asuntos entrados del orden del día, un proyecto de ordenanza presentado por el Frente Renovador para que se suscriba "un nuevo Convenio con el Sindicato Municipal, donde el Municipio se obliga a retener parte de las remuneraciones a fin de atender los compromisos económicos de los trabajadores municipales". La iniciativa buscaba retrotraer la decisión de Abella por la que el Municipio dejó de ser agente de retención de las deudas de los municipales con el comercio local, justificada por el hecho de que el acuerdo que sustentaba dicho mecanismo está vencido. "No entendemos por qué se da de baja ahora si hace un año que el acuerdo había que renovarlo y aun así se venía respetando", señaló Juan Ghione en su intervención. "Debemos darle al trabajador la posibilidad de que acceda a los bienes que de otra forma no puede pagar con el sueldo de un solo mes", añadió a la hora de argumentar el tratamiento sobre tablas del proyecto. Por su parte, la concejal Soledad Calle (PJ-FPV) sostuvo que el Gobierno busca "poner en tela de juicio la honestidad e integridad de los trabajadores en cuanto a sus compromisos de pago" y a la vez socavar "la representatividad del gremio hacia sus afiliados". La directiva del sindicato, parte de su cuerpo de delegados y algunos trabajadores que se acercaron en la noche del jueves a Salón Blanco del HCD seguían de cerca las alternativas de cada bancada. Pronto quedó en evidencia que sería el oficialismo y su aliado, Carlos Cazador, los que votarían en contra del tratamiento express y, en cambio, buscarían el envío de la propuesta a comisión. "Estoy de acuerdo con la cuestión de fondo: ustedes saben que siempre he defendido sus intereses cuando muchos de los que hoy se rasgan las vestiduras votaban en su contra", les dijo Cazador a los municipales en medio de insultos de la mayoría de ellos, a quienes también se plegaron un puñado de los militantes de derechos humanos. "Tengo sin embargo –continuó el vecinalista- que pedir que tratemos esto en 15 días porque creo que así cómo está redactado no es legal". Con menos de los dos tercios requeridos para habilitar las tablas, el proyecto fue remitido a comisión bajo una fuerte desaprobación de los municipales. Terminada la sesión, un grupo –encabezado por el secretario de Prensa gremial, Norberto Burgueño- abordó a Cazador para solicitarle que el proyecto se trate cuanto antes. "Él tendrá sus razones para haber votado por la negativa. Nosotros tenemos cierta urgencia en resolver este problema y el concejal Cazador entiende que se pueden esperar 15 días. Si bien cuando el proyecto regrese a recinto se comprometió a darle su voto, para nosotros dos semanas es mucho tiempo", comentó.

Terminada la sesión, el secretario de Prensa del gremio le pidió a Cazador que el proyecto se trate cuanto antes. el concejal había afirmado que lo iba a acompañar, pero que no estaba para ser tratado sobre tablas.





Los municipales se manifestaron en el recinto y presionaron para que el proyecto sea tratado sobre tablas anoche mismo.



HCD:

Polémica por el proyecto para que el Municipio siga reteniéndole a sus trabajadores el pago de créditos con comercios locales

