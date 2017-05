La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 19/may/2017 El HCD aprobó declarar ”Persona no grata” a condenados por delitos de lesa humanidad







Fue con el voto unánime del cuerpo. En el marco de su segunda sesión ordinaria de mayo, el Concejo Deliberante de Campana aprobó un proyecto que solicitaba declarar "Persona No Grata" a los condenados por delitos de lesa humanidad. La iniciativa tratada sobre tablas y fue avalada por unanimidad del cuerpo legislativo. Al respecto, ampliaremos en la edición de mañana.

Integrantes de H.I.J.O.S., presentes en el HCD.



