La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 19/may/2017 El Sindicato Municipal aseguró que la bonificación para técnicos y profesionales que anunció Abella fue un pedido suyo







NOTICIA RELACIONADA: Abella anunció un importante aumento para los profesionales del Municipio Señaló además que la medida "no tiene nada que ver con la negociación paritaria" que el gremio y el Gobierno retomarán hoy. El Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana (STMC) señaló este jueves que el aumento dispuesto por Abella para los empleados con título técnico y universitario (ver página 2) es en realidad la concreción de un reclamo que el gremio venía haciendo desde el año pasado. Las comisiones técnicas ya les habían planteado el reconocimiento mediante una bonificación a los técnicos del 7,5% y a los profesionales de un 15% y, a mediados de 2016, eso se había acordado", aseguró el secretario de Prensa del STMC, Norberto Burgueño, en diálogo con LAD. Sin embargo, dijo que dicho acuerdo no prosperó ya que con posterioridad el Municipio les infirmó que no eran suficiente los recursos económicos disponibles. "Cuando nosotros iniciamos las negociaciones en marzo de este año, entre los temas pendientes que había de 2016 uno era el de los profesionales y el de técnicos. Ellos nos contestaron que la bonificación iba a ser de un 10% para los profesionales y un 5% para los técnicos. Nosotros no la aceptamos. Y ahora (Abella) sale dando lo que nosotros habíamos pedido originalmente", explicó Burgueño. El gremialista afirmó que los porcentajes añadidos "no son un aumento de sueldo sino una bonificación que se va a pagar" solo "a los profesionales que cumplen su función", y advirtió que el anuncio "no tiene nada que ver con la negociación paritaria" que hoy retomarán el gremio y el Municipio. "Esto es una bonificación para profesionales, la negociación paritaria es un incremento salarial. No tienen nada que ver una cosa con la otra", sostuvo. Por otra parte, el sindicalista criticó la entrega de ropa a los trabajadores del área de corralones promocionada por prensa municipal días atrás. "Es la ropa de verano que correspondía entregarla antes: ahora se debería estar entregando la de abrigo", cuestionó. "Que no haga tanta bulla (el intendente) porque en realidad está cumpliendo con un plazo que le dimos nosotros hasta el 30 de abril para entregar la vestimenta correspondiente al verano", agregó.

