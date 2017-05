La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 19/may/2017 Juampi Fernández: ”No podemos pretender ir con los mismos de siempre”







El referente de la juventud del Frente de Vecinos por Campana manifestó sus deseos de unidad en el peronismo de cara a las elecciones de octubre. También tuvo críticas para la gestión del Intendente Abella. "Venimos trabajando fuertemente en todos los barrios y codo a codo con los vecinos. Hemos hecho varias mateadas, explicándoles que ellos deben ser los artífices de los cambios que el barrio precisa. Nosotros estamos para articular y ser el nexo con quien gobierne exigiendo se cumplan los pedidos. Porque eso se perdió hace tiempo. Los funcionarios no escuchan al vecino y hacen a su antojo sin escuchar a la gente que vive ahí todos los días. Para eso trabajamos, para que la municipalidad vuelva a estar de cara al vecino no de espalda", señaló Juan Pablo "Juampi" Fernández, referente de la juventud del Frente de Vecinos por Campana. Sobre el PJ local, comentó: "Lo veo bien y fortalecido. No comparto con algunos dirigentes que ahora aparecieron queriendo salvar al partido. El PJ viene haciendo un trabajo interno, una autocrítica necesaria y charlando entre todas las agrupaciones la mejor opción de cara a las elecciones de octubre. El PJ local viene trabajando fuerte por la unidad que todos pregonamos, la cual no es imposible. Tengo la confianza en los dirigentes históricos que esta vez van a escuchar las bases y sus pedidos. Quien camina los barrios y escucha a los compañeros sabe lo que esperan: un recambio. No podemos pretender ir con los "mismos de siempre" a una elección. La juventud está comprometida, pero hay que darle un poco más de espacio. Aquellos que deseamos tener un puesto electoral no nos debe preocupar la lista, sino la necesidad del vecino y la administración de recursos del estado". Consultado sobre éste último punto, Fernández disparó: "Pasaron 15 meses de gestión y solo se dedicaron a aumentar todo tipo de trámite y tasas municipales. La preocupación fue recaudar pero no repartir. Bah, no repartir donde se debe. Han recibido grandes subsidios provinciales para obras y no se han concretado. Nos han aumentado notoriamente los impuestos y seguimos sin ver mejoras ni obras en la ciudad. Tengo entendido que recibieron un gobierno con las cuentas en orden y en 15 meses de gestión, tras aumentar los ingresos y recibir la coparticipación de la Provincia lo dejaron 14 palos abajo. Lo cierto es que hoy por hoy la mayor parte del presupuesto del municipio no se la llevan los empleados municipales: se la llevan funcionarios y empresas de afuera, incluyendo empresas que reemplazan a la mano de obra municipal. Entonces, que se dediquen a solucionar sus internas y sus problemas, y cumplan con todo lo pautado en las elecciones que para eso la gente los votó".

