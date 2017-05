La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 19/may/2017 Un muerto y 22 heridos por un accidente en Times Square

Un vehículo atropelló a varios peatones en el corazón turístico de Nueva York. Fuentes policiales señalaron que "no hay indicios que se trate de un atentado terrorista". El conductor del auto ya tenía arrestos por conducir bajo los efectos del alcohol. Una mujer murió ayer y otras 22 personas resultaron heridas luego de que un auto arrolló a traseúntes en la concurrida zona de Times Square en Nueva York, uno de los sitios más turísticos del mundo. El causante del accidente fue identificado como Richard Rojas, un hombre de 26 años que tenía dos arrestos previos por conducir bajo los efectos del alcohol, según informó el comisionado del Departamento de la Policía de Nueva York (NYPD), James O´Neill. El diario The New York Times citó a agentes de la policía que indicaron que el sujeto al parecer conducía borracho. El alcalde Bill de Blasio aclaró que "basado en la información que tenemos no hay indicios de que se trate de un atentado terrorista". El automóvil, de color morado, quedó sobre dos ruedas, apoyado contra una columna y postes metálicos, donde se incendió posteriormente. Times Square, en el corazón de Manhattan, es una zona de teatros, cines y grandes tiendas con gigantescos carteles luminosos. Sin dudas, uno de los lugares más conocidos del mundo y atrae a diario a turistas de todas partes. UN TESTIMONIO CAMPANENSE La campanense Gabriela Romero estaba ayer en las inmediaciones de Time Square cuando ocurrió el hecho e, incluso, nos envió una imagen que pudo capturar. "No me dejaron acercarme más porque en ese momento todavía se pensaba que era un atentado", señaló sobre la foto. "Mucha seguridad en la Torre Trump, servicio secreto por todos lados. Se transformó en una ciudad de locos", le contó a La Auténtica Defensa sobre lo que se vivió en ese momento en New York.





