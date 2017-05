La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 19/may/2017 Accidente en Times Square: un testimonio campanense







La campanense Gabriela Romero estaba ayer en las inmediaciones de Time Square cuando ocurrió el hecho e, incluso, nos envió una imagen que pudo capturar. "No me dejaron acercarme más porque en ese momento todavía se pensaba que era un atentado", señaló sobre la foto. "Mucha seguridad en la Torre Trump, servicio secreto por todos lados. Se transformó en una ciudad de locos", le contó a La Auténtica Defensa sobre lo que se vivió en ese momento en New York. NOTICIA RELACIONADA: Un muerto y 22 heridos por un accidente en Times Square



