La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 19/may/2017 Por el camino del recuerdo:

Eduardo ”Flaco” Alfonso

Por Héctor Taborda









Súbitamente el pequeño y ruidoso objeto aparece en las calles de nuestra gran ciudad e interrumpe el tranquilo fin de semana de jóvenes y viejos. Con gran vigor la máquina metálica se adelanta haciendo piruetas increíbles. En el pequeño asiento viaja un orgulloso adolescente. Se siente tan fuerte y poderoso como un rey. Disfruta de su pasión deportiva que es el motociclista, y sueña con tener algún día la posibilidad de participar en competencias de este tipo. Y ese día llegó para el siempre recordado y querido "Flaco" Alfonso. El era de aquel entonces cuando Campana teníamos carreras en un trazado céntrico. Recuerdo una que unía nuestra Plaza principal "Eduardo Costa" con la Plaza Italia. También otra en el 62, por las calles pavimentadas del Barrio Dálmine, en donde ganará con Arnaldo Crevani las "Tres horas en Motoneta". Todavía no contábamos para los amantes del Motocross (surgido en Inglaterra), con el circuito El Salvaje en las Colinas de Otamendi. En este caso para pistas irregulares y barrosas. Volviendo al motociclismo, es interesante señalar que destacados pilotos del Automovilismo Nacional también en sus comienzos se sintieron atraídos por este tipo de velocidad. Guillermo Maldonado Campeón y Símbolo de una época en TC 2000, en su tierra natal de 9 de Julio del ´69 al ´72 se dedicó al motociclismo y lo mismo sucedió con otra figura brillante como lo fuera Luis Di Palma. Y en sus pagos de Arrecifes el "Flaco" Alfonso elaboró su victoria más notable. El humo de las cubiertas quemadas todavía flotaba en el aire, consecuencia fundamental de un festejo tan esperado. Atrás quedaron dolores, caídas y rivales. El "Flaco" obtenía su merecido halago y el reconocimiento de quienes fueron testigos de una labor impecable. Fue lejos de Campana, su ciudad, su tierra, el paisaje de sus primeras locuras. Por fin lo acompañó la suerte. La victoria llegó en el momento justo. Le hacía mucha falta lograr el éxito. Alfonso corrió muy tranquilo y desplegó una carrera muy inteligente quedándose atrás cuando debía hacerlo y buscando probar su moto en cuanto a su rendimiento para las vueltas finales. Demostró su capacidad como corredor. En el giro final fue a todo o nada. Aceleró hasta la bandera a cuadros. Ni se iaginó que superaba a un ídolo indiscutido Luis Di Palma. Había sumado otra victoria. Era un piloto pensante, me decía Eduardo Giobellini, uno de sus buenos amigos. "Los más sorprendidos por lo que ocurrió fuimos nosotros". Llegó a tener un buen nivel, se supo ganar el respeto en el ambiente. Fue una de esas figuras que en su tiempo, nos supo crear estados emocionales con sus proezas como este que hoy les recuerdo, fuera de su propia tierra de residencia. Había nacido en Campana el 18 de marzo de 1940. Entre sus muchas y lindas anécdotas hay una que quiero señalar. A fines de junio del ´63 se realizó en nuestro medio una importante carrera en un circuito cercano a la maternidad. Esa tarde se anotó para participar de la misma con el nombre de su hermano Luis. El motivo de este cambio de identidad fue para que su esposa no se enterara y estuviera tranquila en la citada maternidad, ya que había nacido, para alegría de toda la familia, su hijo Rubén. Hay dudas de que el "Flaco" siempre fue en su vida un auténtico enamorado del motociclismo? Me parece verlo sonriente en su verdadero mundo, ese del taller y rodeado de motos, junto a su padre, como lo muestra la foto, en el Barrio Obrero. Se sentía siempre felíz con este deporte, para muchos caro, que es riesgoso por las posibles caídas en plena lucha competitiva , y que al final en este nivel una importante recompensa económica. A pesar de todo el "Flaco", como le decían todos sus amigos, estaba contento con poder llegar al final de una prueba y ni que hablar cuando veía primero la bandera a cuadros. Cuando podía subir al podio con los mejores. Cuando era premiado con una copa. Esa era para él su mejor recompensa. Hubo un tiempo en el que el motociclismo también fue fiesta por las calles de nuestra ciudad. Y el "Flaco" fue un animador de lujo. Competía con Arnaldo Crevani, Domingo Grossi, Juan J. Percoco, Rodolfo Ramírez, Jaime Beggozai y Madeo Aquiles. Pasaron varios años, pero para muchos de aquellos que se sientan identificados con este maravilloso mundo del deporte, su recuerdo es siempre muy grato, por todo lo que él, con amor y sacrificio, supo regalar en su paso por esta vida.

Por el camino del recuerdo:

Eduardo ”Flaco” Alfonso

Por Héctor Taborda

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: