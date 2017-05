La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 19/may/2017 Ajedrez:

Tres campanenses en el V Torneo Internacional de Salto







Leandro Guasconi, Aldo Alzúa y Mariano Shon fueron parte de la competencia que reunió a 80 ajedrecistas de seis países diferentes. Con la presencia de 80 ajedrecistas de seis países diferentes (Argentina, Uruguay, Italia, Luxemburgo, Colombia y Venezuela) se disputaron del 5 al 7 de mayo tres importantes torneos de ajedrez en la ciudad bonaerense de Salto. Y allí estuvieron participando tres jugadores de nuestra ciudad: Leandro Guasconi, Aldo Alzua y Mariano Shon, quien buscaba llevarse el torneo Sub 1700 (siendo el primer preclasificado). Los tres torneos computables para el Elo Internacional y avalados por la Federación Argentina de Ajedrez y la FIDE se disputaron por sistema suizo a 6 rondas. Las partidas se jugaron a un ritmo de una hora por jugador, con incremento de 30 segundos por jugada, en el torneo abierto y a una hora con igual incremento en las Semifinales Argentinas sub 2000 y sub 1700. El 5º Torneo Abierto Internacional de Ajedrez "Banco Credicoop Cooperativo Limitado" contó con 30 participantes. El primer lugar fue para el GM (Gran Maestro) Martín Lorenzini de Rosario, quien obtuvo 4 ½ pts. Le siguieron Diego Mussanti (de 9 de Julio), Andrés Rodriguez (Montevideo), Daniel Contín (La Plata) y Jacques Blit, mientras que en el 6º lugar finalizó el GM Carlos García Palermo. En las Semifinales del Campeonato Argentino Sub 2000 "Hotel Río" participaron 23 ajedrecistas. El primer lugar fue para Diego Domínguez (de San Pedro) con 5,5 puntos. Por nuestra ciudad participó Aldo Alzua, quien finalizó en el puesto 11 con 3 puntos, luego de perder la última partida, que podría haberlo dejado entre los seis primeros que clasificaban a la final. En tanto, en las Semifinales del Campeonato Argentino sub 1700 "Hotel Río Salto" participaron 23 ajedrecistas. La primera ubicación fue para Diego Santos (de Rojas) con 5 puntos, que le ganó por sistema de desempate a Adrián Fogundio, quien finalizó 2º. Por nuestra ciudad compitieron Leandro Guasconi y Mariano Shon, quienes terminaron en el 7º y el 9º lugar respectivamente. Más allá de los resultados obtenidos, los jugadores coincidieron en que la experiencia en un torneo con este nivel de jugadores les permite fortalecer su juego para futuras competencias. A su vez, se resaltó que el Club Social de Campana, lugar de encuentro de los ajedrecistas, fue el que les dio el apoyo necesario para participar en este torneo. La entidad viene apoyando al joven jugador Mariano Shon desde el año pasado, permitiéndole participar en varios eventos incluyendo el torneo Argentino Sub-20 que se jugó este año en Concordia (Entre Ríos). Además, también se destacó el aporte de la Municipalidad de Campana, "que permitió que el ajedrecista pudiese estar enfocado en su juego sin preocuparse del transporte o de los viáticos", resaltaron desde la entidad. DESTACADAS PRESENCIAS. Entre los ajedrecistas que compitieron en Salto se destacaron las presencias del Gran Maestro (GM) Carlos García Palermo, único argentino que le ganó a un campeón mundial en ejercicio (Anatoly Karpov); del mejor ajedrecista uruguayo de la historia, el Gran Maestro Andrés Rodríguez (quién perdió una partida memorable con la joven promesa de nuestro país: Luciano Maggiori); el representante olímpico, el GM Martín Lorenzini; los MI (Maestro Internacional) Daniel Contín y Jacques Blit; el triple campeón uruguayo Daniel Izquierdo; los MF (Maestro Fide) Diego Mussanti y José Campos; y la ocho veces campeona argentina Aylen Stragacich.

MARIANO SHON Y ALDO ALZUA, DOS DE LOS CAMPANENSES PRESENTES EN SALTO.



Ajedrez:

Tres campanenses en el V Torneo Internacional de Salto

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: