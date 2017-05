Mañana se juega la primera etapa de la Liga Infantil

Desde las 9.30 en el Independiente Athletic Club. Paralelamente se realizá un Torneo Abierto para todas las categorías.

Este sábado 20 de mayo, a partir de las 9.30, en las instalaciones del Independiente Athletic Club (Av. Mitre 926) se realizará la I Etapa de la Liga Infantil de Ajedrez.

El Torneo, que integra un Circuito de siete etapas, se realizará por el sistema suizo a seis rondas, sin tiempo límite de reflexión para cada partida, para las Categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Sub 16, que tendrán premios para los 10 primeros en la clasificación general.

TORNEO ABIERTO. Paralelamente se disputará un Torneo Abierto para todas las Categorías de juego y edades, a sistema suizo a seis rondas con 15 minutos por jugador. Este certamen también tendrá premios para los 10 mejores de la clasificación general.

Las inscripciones se reciben hasta media hora antes del horario establecido para el comienzo.