Paritaria municipal: ayer fracasó un nuevo encuentro y ahora interviene la FeSiMuBo

El Municipio ratificó los últimos porcentajes de aumentos ofrecidos, los cuales fueron rechazados por el sindicato. Ayer el secretario general de la FeSiMuBo, Rubén García, lo llamó al intendente Sebastián Abella para ofrecerse como mediador. Este viernes fracasó otra reunión paritaria entre el Sindicato de los Trabajadores Municipales de Campana y el Gobierno, lo que motivó la intervención de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FeSiMuBo) en el conflicto. De hecho, ayer en horas de la tarde el secretario general de la FeSiMuBo, Rubén `Cholo´ García, mantuvo una charla telefónica con el intendente Abella. Se volverían a comunicar el próximo lunes. "Nosotros seguiremos en stand by hasta entonces", señaló el secretario de Prensa del sindicato, Norberto Burgueño, anoche en diálogo con LAD. Durante la mesa paritaria retomada el viernes, el Municipio mantuvo su propuesta del 11% semestral con cláusula gatillo si la inflación supera ese porcentaje, más una cifra no remunerativa y por única vez de $2.000 en efectivo. "La oferta superada fue solo dar el no remunerativo en mano en vez de una tarjeta de compras para gastar en un supermercado", cuestionó Burgueño. En el acta de la reunión, el gremio dejó constancia que en su opinión el Ejecutivo tiene "escaza y nula voluntad" de destrabar el conflicto. Además, sus representantes paritarios manifestaron que accedieron "a todas y cada una de las prerrogativas impuestas por el Municipio" a fin de arribar a una solución. Y mantuvieron su contra-propuesta salarial: 16% de aumento en el primer semestre de 2017, la suma fija de $2.000 y la cláusula gatillo aplicable desde enero. La misma fue rechazada por los paritarios oficiales. De acuerdo a Burgueño, los representantes del Municipio intentaron "meter en el medio" las bonificaciones otorgadas en la semana a empleados con títulos técnicos y universitarios, aunque desde el sindicato rechazaron esa argumentación ya que "no tiene anda que ver" con la paritaria. Por otra parte, el secretario de Prensa confirmó que en el día de ayer le presentaron al intendente una carta documento "pidiéndole que revea la decisión" por la que el Municipio dejó de ser el agente perceptor de las deudas comerciales de sus empleados, ya que implica una actitud que "genera un inconveniente a los trabajadores y a los comercios que confiaron en el gremio para darle créditos a sus afiliados". El acampe en el Patio de las Américas continuará durante todo el fin de semana. El domingo se planea la realización de actividades culturales por la tarde. El pronóstico adelanta jornadas de intenso frio, en consonancia con el congelamiento de las paritarias municipales.

LOS MÁXIMOS REFERENTES DEL SINDICATO MUNICIPAL, CARLOS BARRICHI Y MAURO MAGALLANES, DIALOGANDO AYER CON LOS TRABAJADORES QUE SE ENCONTRABAN EN LA CARPA TRAS LA REUNIÓN PARITARIA.





LUEGO DE LA REUNIÓN PARITARIA, LOS REPRESENTANTES DEL SINDICATO, ENCABEZADOS POR SU SECRETARIO GENERAL, DIALOGARON AL RESPECTO CON LOS TRABAJADORES QUE ESPERABAN EN LA CARPA INSTALADA EN LA PLAZA EDUARDO COSTA.



Paritaria municipal: ayer fracasó un nuevo encuentro y ahora interviene la FeSiMuBo

