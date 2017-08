La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 20/may/2017 Campana fue sede de un encuentro de Directores de Juventud de la Provincia







El Intendente Sebastián Abella y el jefe comunal de Vicente López, Jorge Macri, participaron de la jornada convocada por Campana Joven y realizada en nuestra ciudad para generar políticas públicas orientadas a la juventud. Directores y responsables del área de Juventud de 18 Municipios gobernados por Cambiemos -entre algunos de ellos de Carmen de Patagones y Bahía Blanca-, se reunieron ayer en Campana con el objetivo de desarrollar proyectos en conjunto. El encuentro, organizado por Campana Joven, contó con la presencia del intendente Sebastián Abella y su par de Vicente López Jorge Macri, quienes se demostraron satisfechos con los resultados de la reunión. Durante el coloquio, se compartieron ideas, se plantearon políticas públicas y se generaron proyectos en pos de fortalecer y acompañar a los jóvenes. En este sentido, el intendente Abella agradeció la presencia de los 18 municipios y los instó a continuar desarrollando proyectos para mejorar la vida de los jóvenes argentinos. "Es muy importante que Directores de distintas ciudades se reúnan a evaluar y plantear metas, ya que cada localidad tiene diferentes características y necesidades", explicó el jefe comunal a los medios, al tiempo que destacó la activa participación de Campana Joven en la ciudad. A su turno, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, incentivó a los jóvenes a continuar luchando para generar espacios y proyectos. "No dejen de insistir y de llevarles propuestas a los intendentes, sean inquietos en ese sentido", enfatizó. "Buscamos aportar recursos para fortalecer a los jóvenes, planteando ideas desde la acción y gestión, dentro de las posibilidades que tenemos", aseveró Camila Crescimbeni, y sumó: "Hay muchos jóvenes que no han tenido la suficiente contención familiar y que hoy la encuentran en el área de juventud de cada Municipio". Y, la jefa de Gabinete, Mariela Schvartz, destacó que "desde la Dirección de Juventud, consideramos que todas las políticas públicas que apuntan a los jóvenes son transversales, hay que tratarlos de manera integral y acompañarlos en todas sus necesidades". "Desde Campana Joven, acompañamos a los chicos en todas sus necesidades y problemáticas, de hecho tienen a su disposición la "Casa Joven", en Castilla 393, un lugar donde se pueden involucrar y trabajar en equipo para que no se sientan solos", agregó el Director de Juventud, Iván Gómez. Al finalizar el encuentro, el director de Desarrollo Joven de Vicente López agradeció el apoyo recibido de parte de los intendentes Abella y Macri.

Los intendentes Sebastián Abella y Jorge Macri hicieron un balance positivo de la jornada.





Durante el encuentro se compartieron experiencias, ideas y se generaron proyectos orientados a la juventud.





Participaron del encuentro, Directores y responsables del área de la Juventud de 18 Municipios.



