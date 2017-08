La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 20/may/2017 Randazzo ya tiene su mesa distrital Campana

”Las internas son un hecho”, aseguró Gabriel Katopodis







El randazzista e intendente de San Martín, Katopodis, fue el principal orador en el acto de la conformación de la mesa distrital local, donde Pedro Milla, presidente del PJ de Campana, hizo público su apoyo a la candidatura de Florencio Randazzo a Senador Provincial. Norberto "Tito" Jendrulek sería el candidato en las PASO por este sector. Con la presencia de gran cantidad de militantes que colmaron el quincho principal del camping del Sindicato Petrolero de Campana, anoche tuvo lugar el acto de lanzamiento de la conformación de la mesa distrital de la corriente interna del PJ que tiene como principal referente a Florencio Randazzo. El sindicalista petrolero y titular del PJ local, Pedro Milla, además de hacer de anfitrión, al tomar la palabra, recordó la figura de Jorge Varela como singular referente de la 1era. Sección Electoral, expresó su apoyo a la línea randazzista, mientras que Oscar Echegaray, referente del Movimiento Evita, expresó que "Florencio Randazzo es el único que tiene el poder político para reunir a todos los sectores del peronismo". Junto a Katopodis, Milla y Echegaray, encabezaron el acto el Senador Provincial Alejandro Urdampilleta; la Diputada Provincial Patricia Cubría, Tito Jendrulek, y el Secretario General de SMATA Zárate, Andrés Franzanti quien dijo: "Las ganas nuestras es estar, cuenten con nosotros para patear las calles. Si Macri fue la excusa para que despertemos y volvamos a militar, bienvenido sea, compañeros". Tito y Kato Si hay dos claros referentes de Florencio Randazzo en Campana ellos son Tito Jendrulek, y Oscar Trujillo. Por eso sorprendió la ausencia de éste último. Al respecto, Jendrulek lo excusó al profesor de historia, quien tuvo "compromisos laborales en la facultad". En diálogo con la Auténtica Defensa, Jendrulek aseguró que quiere ser candidato en las próximas PASO "en la medida en que mis compañeros me elijan". En ese sentido, también dijo que es positivo que "Randazzo levante la bandera de la interna, porque en definitiva los candidatos que se presenten en Octubre después de las PASO van a ser los que eligió la gente". "Los peronistas tenemos que entender que el enemigo no está adentro, sino que el enemigo es Macri. Es este gobierno que empobrece a la gente, que no gobierna para la mayoría de los argentinos. Está actuando económicamente de manera muy peligrosa, endeudando demasiado al país. Nos va a dejar una herencia importante, que después van a ser los peronistas la que la van a tener que levantar, como siempre", agregó. Ya finalizada la reunión, y mientras los asistentes eran agasajados con gaseosa y choripán, el Intendente Gabriel Katopodis fue contundente sobre las PASO en el PJ: "Las internas son un hecho", confirmó a La Auténtica. Ya en rueda de prensa, expresó: "Para que el peronismo pueda ganar las próximas elecciones y pueda proyectarse hacia el 2019 con posibilidades de recuperar el gobierno nacional. Creemos que hay un proceso de primarias y donde vamos a poder definir el liderazgo que hoy necesita el peronismo, pero fundamentalmente lo más importante es que vamos a estar todos juntos con un fuerte frente de unidad, de oposición. Una oposición amplia, plural, pero firme que tiene que ponerle freno a las políticas del gobierno nacional, que en estos 15 meses tomó decisiones todo el tiempo para golpear el bolsillo de los trabajadores y de la clase media. Un gobierno nacional que se decidió a pelear todos los días contra los más débiles: los docentes, los trabajadores, los clubes de barrio con el tarifazo. Un gobierno nacional que nunca se pelea con las grandes corporaciones y claramente se ha manifestado insensible con los que menos tienen. El peronismo tiene que poder estar ahí defendiendo y protegiendo a los que este gobierno golpea y castiga todos los días. Lo que necesitamos para que el peronismo vuelva a ponerse de pie es que la legitimidad del candidato lo del voto de la gente y no sean 4 dirigentes en una habitación los que definan quiénes tienen que conducirnos".

EL ACTO FUE ENCABEZADO POR GABRIEL KATOPODIS, INTENDENTE DE SAN MARTÍN, QUIEN ASEGURÓ QUE "LAS INTERNAS SON UN HECHO" EN EL PERONISMO.





KATOPODIS FUE EL PRINCIPAL ORADOR DEL ACTO QUE SE REALIZÓ EN EL CAMPING DEL SINDICATO PETROLERO.





OSCAR ECHEGARAY, DEL MOVIMIENTO EVITA CAMPANA, FUE OTRO DE LOS ORADORES DEL ACTO.





"Los peronistas tenemos que entender que el enemigo no está adentro, sino que el enemigo es Macri", señaló tito jendrulek.



