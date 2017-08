La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 20/may/2017 Regionales:

Ruta 4; otra vez en mal estado

Ruta 4, Los Cardales y Exaltación de la Cruz







Desde hace alrededor de un mes comenzaron nuevamente a aparecer los baches en distintos sectores de la ruta 4, entre Río Luján y Los Cardales, tornando enormemente peligroso el tránsito en una via que aumenta permanentemente la cantidad de vehículos que circulan por ella, y por la cual ráramente se respetan los límites de velocidad. Hace pocos meses la ruta se encontraba en un estado similar al actual, y luego de reiterados reclamos vecinales fue reparada por los equipos de trabajo de la Municipalidad de Campana con el aporte del material asfáltico de Vialidad Provincial. Ahora los grandes baches que se están formando, y que crecen día a día en tamaño y profundidad, alcanzan ya casi el ancho de una mano, y los vehículos invaden la mano contraria para esquivarlos. Como se sabe, la ruta es de jurisdicción provincial, pero Vialidad Provincial hace tiempo que no hace un trabajo integral de repavimentación en la traza. Solo se hace el bacheo cuando la situación no da para mas y cuando la presión vecinal ya es insostenible. La situación en la ruta 4 es compleja y las responsabilidades están repartidas. Como se dijo, la jurisdicción y la responsabilidad por el mantenimiento recaen en la provincia de Buenos Aires. La ruta recorre íntegramente el partido de Campana, aunque es una vía de acceso estratégica para una de las localidades mas importantes de Exaltación de la Cruz. Sin dudas, es necesario el compromiso de todas las partes para que la ruta logre las condiciones necesarias para una región que aumentó exponencialmente su población en muy poco tiempo, y que ha vuelto obsoleta no solo la traza, sino también los mecanismos de mantenimiento previstos.



