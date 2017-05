Toyota Argentina aumentará un 30% la producción de su planta en Zárate

El anuncio fue hecho por el Chairman del Board of Directors de Toyota Motor Corporation, Takeshi Uchiyamada, en una reunión con el presidente Mauricio Macri, durante su visita al centro de exposiciones "Toyota Mega Web" como parte de su viaje oficial a Japón. Durante este proceso se crearían 300 nuevos puestos de trabajo en la planta de la vecina ciudad. Con el objetivo de continuar reafirmando su posicionamiento como base de producción y exportación para América Latina, Toyota Argentina anunció ayer un aumento del 30% en el volumen de producción de su planta de Zárate, alcanzando una capacidad de producción de 131.000 unidades por año. Este crecimiento de volumen le permitirá aumentar en un 47% las exportaciones y crear aproximadamente 300 nuevos puestos de trabajo. El anuncio fue hecho por el Chairman del Board of Directors de Toyota Motor Corporation, Takeshi Uchiyamada, en una reunión con el presidente Mauricio Macri, durante su visita al centro de exposiciones "Toyota Mega Web" como parte de su viaje oficial a Japón. "Estoy muy contento porque el sueño de hoy se hizo realidad gracias a la buena cooperación del Gobierno argentino, los sindicatos como SMATA y ASIMRA, proveedores, distribuidores y empleados que se apoyan mutuamente y trabajan como una sola familia", dijo Steve St. Angelo, Senior Managing Officer de Toyota Motor Corporation y CEO de Toyota para la región de América Latina y el Caribe. "Esta es una buena noticia y representa otro paso fundamental en el posicionamiento de Toyota en Argentina y en la región latinoamericana como base de producción y exportación de Hilux y SW4". Este nuevo incremento en el volumen de producción se produce luego de la inauguración de las obras de ampliación de la planta de Zárate para la cual Toyota invirtió más de 800 millones de dólares. A partir de esta ampliación, la planta argentina se encuentra en condiciones de incrementar progresivamente su capacidad productiva hasta alcanzar la cifra de 140.000 unidades anuales. Como parte del proyecto IMV (Innovative Multipurpose Vehicle), con la fabricación de la Hilux y SW4 -que lideran el mercado local con una participación del 40% y 49,8% respectivamente-, la compañía prevé exportar más del 70% de la producción a 21 países de América Latina y el Caribe. Con más de 1.000.000 de unidades de Hilux y SW4 producidas en su planta de Zárate desde 1997, Toyota Argentina tiene una inversión acumulada en el país de más de US$ 2.000 millones, con una capacidad productiva de 140.000 unidades y un plantel de 5.000 colaboradores.

Toyota Argentina aumentará un 30% la producción de su planta en Zárate

