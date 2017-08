La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 20/may/2017 HCD: se dio otro fuerte debate alrededor de los derechos humanos en la última sesión







Se desencadenó cuando el oficialismo pretendió modificar un proyecto que buscaba declarar "personas no gratas" a genocidas que vivan en el partido de Campana. Militantes de derechos humanos insultaron a ediles de Cambiemos: a Raineri llegaron a tildarlo de "nazi". El pasado jueves la sesión del Honorable Concejo Deliberante tuvo su primer gran discusión a la hora de votarse un proyecto de resolución para declarar "personas no gratas" a genocidas que decidan vivir en territorio del partido. La iniciativa fue presentada por el Frente para la Victoria y coincidió con la Banca Abierta de la que HIJOS Escobar-Campana-Zárate hizo uso al inicio de la jornada legislativa para exigir que el HCD siente posición sobre el fallo de la Corte Suprema aplicando la Ley del 2x1 a condenados por delitos de lesa humanidad. "Venimos con la intención de que este Concejo Deliberante, así como lo hicieron muchos otros en el país, se expida con respecto al fallo de la Corte", expresó Paola Garello, militante de HIJOS. Además, solicitó que el cuerpo también se manifieste respecto al pedido de juicio político contra los jueces Rosatti, Highton y Rosenkrantz, responsables del fallo. En ese sentido, Garello recordó que una ley impulsada por el diputado Pietragalla prohíbe todo tipo de indultos y rebajas de penas a represores y genocidas. También, que la decisión del Tribunal Supremo viola pactos internacionales. El proyecto de HIJOS no iba a ser tratado en esa sesión, pero de todas formas sus militantes aguardaron a que se tratase sobre tablas el presentado por el justicialismo. La polémica comenzó a girar entonces alrededor de de una modificación propuesta por Cambiemos al texto de la resolución. "El bloque oficialista pretendió un cambio que no vamos a permitir: que quitemos el término genocida para reemplazarlo por `todas las personas condenadas por delitos de lesa humanidad", aseguró la concejal Soledad Calle. "Esto tiene que ver con una práctica desde el Gobierno nacional que busca negar el genocidio. Pretender emparentarle cualquier otro tipo de delito realmente nos abruma y nos avergüenza", añadió. El presidente del bloque de concejales de Cambiemos, Mariano Raineri, se aprestó a contestarle a Calle pero comenzó a recibir agresiones por parte de los militantes de derechos humanos: alguien incluso le grito "nazi" antes siquiera de que inicie su alocución. "Ahí está: los que se quejan del prejuzgamiento, me prejuzgan. Desconocen mi historia. Las últimas ordenanzas sobre derechos humanos en este Municipio me tienen como su autor", aseveró el edil. Y explicó que su bancada perseguía no el reemplazo de la palabra genocidas sino la "inclusión" de la figura de "crímenes de guerra y/o lesa humanidad". El enojo de los integrantes de HIJOS radicaba en que, desde su visión, la palabra "guerra" evocaba la teoría de los dos demonios. Finalmente, el oficialismo desistió de su intención y terminó acompañando tanto las tablas como la aprobación de la resolución.

