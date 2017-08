La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 20/may/2017 ”No generan políticas ni proyectos, generan violencia sistemática”, aseguró Mariano Raineri







Culminado el encuentro del cuerpo legislativo, el concejal cargó contra los ediles de la oposición y la utilización que hacen de los vecinos. El concejal Mariano Raineri debió soportar anoche reiteradas agresiones verbales durante la sesión ordinaria del Concejo Deliberante, donde grupos políticos hostigaron a los concejales que no apoyaban algún proyecto de los presentados del el kicrhenrismo y sus aliados. "Presentan proyectos minutos antes, no dan espacio para dialogar o generar cambios y gestan actos violentos para torcer la voluntad de quienes piensan distintos. Si piensan que a este Bloque lo van a amedrentar mediante insultos, agravios y amenazas, se equivocan, defendemos la democracia y dentro de sus normas esta la libertad de pensamiento y expresión", aseguró Raineri, a quien llegaron a gritarle "nazi" al momento de hablar. "Al tiempo presentan proyectos sin ningún impacto de Ejecución y le dicen a los vecinos que van a solucionarles la vida. Son los mismos que faltaron en un año a muchas Sesiones, que votaron en contra de la llegada de casi $ 20.000.000 para asfaltar calles, los que ahora con un Pedido de Informes le dicen a los vecinos que le van a solucionar todo. Lo que no se puede discutir es que son ávidos para vender la nada, y generar violencia contra quienes vemos o pensamos distintos", resaltó Raineri.



