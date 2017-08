La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 20/may/2017 Desde Primero Campana aseguraron que Cazador ”siempre defendió a los trabajadores municipales”





Militantes del partido respaldaron a su líder luego de los agravios recibidos en la sesión. Integrantes de Primero Campana salieron a contestarle a los miembros del Sindicato Municipal que el jueves durante la última sesión del HCD agredieron al concejal Cazador por considerarlo alineado con la postura del Gobierno de Abella. Los insultos a Cazador fueron durante el debate para habilitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de ordenanza que tenía como objetivo que el Municipio continúe siendo el agente perceptor de las sumas de dinero adeudas por los trabajadores a comercios en convenio con el gremio. El líder de Primero Campana aseguró estar a favor de la iniciativa, pero pidió que pase a comisión para poder estudiarla y garantizar su aplicabilidad. Esto enojo a los dirigentes municipales, quienes le dirigieron expresiones de todo tipo. "¿Dónde estaban cuando Stella Giroldi nos aumentaba el sueldo a cuenta gotas?", se preguntó la excandidata a concejal y empleada municipal, Paola Espinosa. "Todos los trabajadores de este Municipio queremos que se nos reconozcan las horas de esfuerzo y dedicación, pero la forma de lograrlo no es desconociendo la trayectoria de quién siempre nos ha defendido, solo por el hecho de que no pertenece a su partido político", añadió. Por su parte, el consejero escolar Hugo Taboada señaló que el conflicto paritario "no debe teñirse de cuestiones partidarias ni de un lado ni del otro", y destacó que el fortalecimiento de la carrera del empleado municipal y sus condiciones laborales "siempre ha formado parte de las plataformas electorales de Primero Campana. Es un torpe ejercicio intentar negarlo", sostuvo. Espinosa y Taboada dedicaron la mañana de ayer a recopilar los proyectos presentados por Cazador vinculados a las problemáticas de los municipales. Entre los proyectos encontrados, hay pedidos para que el Municipio incluya en su presupuesto el pago del 3% de antigüedad a los trabajadores (año 2007); para que se reglamente la licencia de 10 días por paternidad (2011); y para que se constituya un Jardín Maternal (año 2014). Asimismo, hay reclamos por la falta de entrega de vestimenta de trabajo y pedidos de informe sobre las condiciones de higiene y seguridad laboral, entre otros. "Casi todas estas iniciativas se fueron a Archivo porque en ese momento los mismos concejales que hoy dicen desvivirse por nosotros, agacharon la cabeza y obedecieron a su jefa, mirando para el lado contrario de nuestras necesidades", lamentó Espinosa. Para Taboada, los proyectos presentados por Primero Campana y Carlos Cazador "hablan de una sola cosa: coherencia. Y los verdaderos trabajadores municipales lo tienen bien en claro", concluyó.

