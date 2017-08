La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 20/may/2017 La pesada herencia

Por José Abel Perdomo











José Abel Perdomo. Foto: Archivo.

Uno de los slogans más repetidos por la alianza Cambiemos (PRO más UCR) durante la campaña electoral fue el de que iban a transformar a la Argentina en un país "normal". El problema es que el calificativo de normal tiene un sinnúmero de interpretaciones y la de nuestros gobernantes actuales difiere sustancialmente del que tiene la mayoría, sobre todo de las clases medias y bajas, para quienes significa poder vivir razonablemente bien, mientras que para quienes nos gobiernan, tal como claramente lo expresara el actual presidente del Banco Nación Javier González Fraga, bastante peor. El propio Mauricio Macri dijo tiempo atrás que "Tenemos que bajar los costos y los salarios es un costo más." En este aspecto, se puede decir que al gobierno no le está yendo del todo mal. El año pasado ha logrado reducir los salarios de los trabajadores en promedio más de un 10% y pretende este año repetir, por lo menos, el retroceso de 2016. El gubernamental INDEC dio a conocer la inflación del mes de abril que fue del 2,6% y por lo tanto durante el primer cuatrimestre del año trepó al 9,1%. Si durante lo que queda del año se mantienen las condiciones actuales se llegaría a fin del 2017 rondando el 30%. Otro dato que demuestra, una vez más, que en toda política económica hay ganadores y perdedores se desprende del propio INDEC que da cuenta que al cuarto trimestre del año pasado, el 10% más rico de la población se quedó con el 31,5% de los ingresos mientras que el 10% más pobre sólo con el 1,7%, es decir que los primeros obtuvieron 18,5 veces más que los segundos y que supera lo obtenido por el 60% de los argentinos. Para que nadie se llame a engaño sobre sus objetivos, el gobierno puso como condición para otorgarle un salvataje a la empresa Sancor que sus trabajadores firmen un nuevo convenio en el cual resignan buena parte de las conquistas conseguidas anteriormente y que según el macrismo fue la causa de la bancarrota de la empresa. Ante la amenaza cierta de perder sus fuentes de trabajo en este contexto de desocupación, los trabajadores aceptaron, pese a que saben que la causa de sus males es la fenomenal crisis que está viviendo el sector lácteo a causa de la fuerte retracción de la demanda por la caída del poder de compra del salario provocada por la actual política económica, inclusive una gran caída del consumo de leche que seguramente afectará el normal crecimiento de nuestros pibes. Pese al descomunal blindaje mediático adicto al gobierno que trata desesperadamente que la gente tenga la certeza de que vamos por el mejor camino posible, el gobierno se encuentra con una resistencia social que no esperaba y que se traduce en la gran cantidad de conflictos existentes a lo largo y lo ancho del país y que son ocultados por los grandes medios, tal es el caso de la persistente huelga universitaria. Esta es sin dudas la pesada herencia con que se encontró el macrismo, la historia de resistencia de un pueblo que no está dispuesto a resignar derechos ni su determinación a poder vivir cada día un poco mejor para aumentar la rentabilidad empresaria de la cual es convidado de piedra.

