Para la planificación, la siembra y cultivo de una huerta ecológica u orgánica nos va a ayudar y facilitar mucho la vida conocer las diferentes familias y grupos de hortalizas, así como algunas reglas generales que se aplican a cada familia y cómo interactúan unas con otras. Un conocimiento básico de las familias de las hortalizas proporciona una gran cantidad de información útil, que nos ahorrará plagas, enfermedades, etc. Conocer las familias vegetales que vas a cultivar, sin pensar mucho en lo que necesita una flor masculina y femenina para polinizar, qué añade nitrógeno al suelo, qué está relacionado con quién y en general, la forma en que se llevan (o no) entre ellas. FAMILIAS VEGETALES Algunos miembros de una familia son rechazados por el resto, aun cuando el resto de la familia se lleve muy bien con otras familias. El hinojo es una de ellas, se debe plantar alejado o aislado, bajo un manzano, o, de acuerdo con el folclore, cerca de donde estén los perros, ya que disuade a las pulgas. Repele a los buenos insectos beneficiosos para el huerto. El hinojo es un miembro de la familia de las umbelíferas. Otros miembros de esta familia son el apio, la zanahoria, eneldo, perifollo, cilantro, perejil y chirivía. HORTALIZAS COMPAÑERAS DE PLANTACIÓN El Eneldo, otro primo de Hinojo, es la única planta que puede crecer junto a ella sin contraer enfermedades. El eneldo es también una gran ayuda para los pepinos, lechugas, cebollas, repollo y maíz, pero puede causar problemas a las tomateras y las zanahorias. Por otro lado, el eneldo posee gran poder atrayente de insectos benéficos, que acuden a sus flores. Además, las hojas de eneldo son un repelente natural para los insectos de la calabaza. Tan sólo basta esparcir el eneldo entre las hojas de calabaza. VERDURAS EN FAMILIA Cebolla / Familia Allium (Alliaceae / Amaryllidaceae) cebolletas, el ajo, el ajo elefante, puerros, cebolla, Col / Crucíferas / Familia Mostaza (Brassicaceae / Cruciferae) bok choi, brócoli, coles de bruselas, repollo, coliflor, calabrese, col china, col, berros, daikon, rábano picante, col rizada, mostaza, rábano, nabo, colinabo, wasabi Remolacha / Familia quenopodiáceas (Chenopodiaceae / Amaranthaceae) remolacha amaranto, remolacha, acelga, amaranto, quinua, espinaca Margarita / Familia Asteraceae / Compositae artemisia, el cardo, la manzanilla, la achicoria, diente de león, crisantemos, endibia, escarola, alcachofa, lechuga, caléndula, cártamo, salsifí, escorzonera, el girasol, el estragón Calabacín / Familia Cucurbitáceas (Cucurbitaceae) pepino, calabaza, melón Alubias / Familia de los guisantes (Fabaceae / Leguminosae) alfalfa, frijoles, habichuelas, habas, garbanzos, trébol, fenogreco, lentejas, altramuces, guisantes o arvejas, maníes Patata / Familia solanáceas (Solanaceae) berenjena , arándanos, pimientos (incluye chiles), pimentón, patata, tomate Zanahoria / Familia umbelíferas / , zanahoria, apio, perifollo, cilantro, comino, eneldo, hinojo, perejil, chirivía. Las hierbas de la familia Gramínea cebada, maíz, avena, arroz, centeno, sorgo, caña de azúcar. Esta lista es una pequeña guía para la rotación de cultivos por familia en diferentes bancales cada año. De esta manera cada familia regresa a su cama de partida una vez cada cuatro años. La rotación de los cultivos es una práctica muy recomendada, ya que, entre otros beneficios, nos evita muchas plagas y enfermedades, y evita el empobrecimiento de la tierra. Esto vale también para las macetas.

El Jardín que se Come:

Llegar a conocer a las familias vegetales hace más fácil planificar correctamente el huerto. Parte 1

Por Cristina Blotta

