Será la primera fecha "Grand Slam" de la temporada, con una carrera hoy y otra mañana, que pondrán muchos puntos en juego. Todo se disputará en el circuito Juan Manuel Fangio, donde el campanense hizo su primer podio en la categoría el año pasado. "Es una pista en la que generalmente andamos muy bien. Tenemos muchas expectativas", aseguró el piloto de nuestra ciudad. El Súper TC2000 disputará este fin de semana la cuarta fecha de la temporada en el autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario con una fecha especial, en la que se desarrollarán dos competencias finales de 31 vueltas, una hoy sábado y otra el domingo, con clasificaciones para cada una de ellas. Esta competencia se enmarca en la primera de las cuatro fechas especiales denominadas Grand Slam, que otorgan mayor puntaje que una fecha normal y sin penalizaciones por hándicap de campeonato. El Grand Slam comprende además los "200km de Buenos Aires" (carrera con piloto invitado), el Callejero de Santa Fe (dos carreras, una diurna y otra nocturna) y el Gran Premio Coronación en Córdoba, que cerrará además la presente temporada. Y para el campanense Matías Milla, el circuito rosarino es especial: el año pasado logró su primer podio en la categoría al terminar tercero en una carrera que ganó su compañero de equipo y amigo, Matías Rossi. "Nos preparamos muy bien", le aseguró Milla al sitio Carburando.com. "Llegamos en buena forma y sobre todo vengo de correr en karting, de andar muy bien, con un buen resultado y eso te da mucha confianza (NdR: ganó la primera carrera del Campeonato Argentino el pasado fin de semana). Aparte, es una pista en la que generalmente andamos muy bien. Tenemos muchas expectativas. Va a ser una fecha doble y eso es motivante", agregó el piloto de nuestra ciudad que volverá a estar al frente del Toyota Corolla #28. "En Rosario tenemos un buen funcionamiento del Corolla, pero todos los años no son iguales, así que tendremos que trabajar. Vamos a arrancar con un método distinto al que estamos usando siempre. Vamos a salir con neumáticos nuevos, vamos a tener 10 gomas cero kilómetro para todo el fin de semana. Es bueno saber que el auto funciona bien ahí, que pudimos hacer 1-3 con el equipo el año pasado y eso te ilusiona", remarcó Milla. Y teniendo en cuenta que el circuito "Juan Manuel Fangio" no se presta mucho al sobrepaso, el campanense aseguró que será muy importante la clasificación. "Entre la fila 1 y 3 se respetan, intentan avanzar sin ir al límite, ya cuando largas un poco más atrás al ser una pista tan chica tenés que ir a la fricción y eso te puede provocar un toque y quedar mal con el auto. Va a ser muy importante estar entre los cinco primeros. Sabemos que en Rosario las clasificaciones son muy apretadas porque están todo entre 2 o 3 décimas. Tendremos que trabajar finos y con mucha inteligencia para administrar el neumático", sostuvo el Negro. En las primeras tres carreras de la temporada, Milla logró un 11º puesto en la fecha inaugural en Buenos Aires, pero después cosechó abandonos en Potrero de los Funes (San Luis) y en Mendoza: "Paramos dos carreras por el motor, por presión de aceite. No venimos haciendo buenas clasificaciones. En carreras vamos avanzando, el otro día estábamos para estar entre los ocho primeros y lamentablemente nos quedamos sin presión de aceite. No estamos ligando, esto es un evento especial y da muchísimos puntos. Vamos a tener que estar con todas las luces prendidas porque necesitamos sumar fuerte para el campeonato. No nos podemos parar más en todo el año", explicó el campanense en diálogo con Carburando. CRONOGRAMA PARA ROSARIO El cronograma indica que la actividad oficial del Súper TC2000 comenzará hoy 8:35 con la Prueba para Pilotos Tester; que seguirá con los dos entrenamientos oficiales pautados para las 9:45 y 11:30; y que continuará con la clasificación para la Carrera 1 desde las 13:40. Esa clasificación ordenará la grilla de la primera competencia del fin de semana, la cual se pondrá en marcha a las 16.07 a un total de 31 vueltas o un máximo de 40 minutos. Mañana domingo, en tanto, se desarrollará una Prueba Libre a las 8:30 y posteriormente, desde las 9.05, la clasificación para la segunda Carrera. Finalmente, la Carrera 2 se iniciará a las 12:22 y será también a 31 vueltas o un máximo de 40 minutos al trazado de 2.595 metros de extensión.

ROSSI Y MILLA FUERON PRIMERO Y TERCERO RESPECTIVAMENTE EL AÑO PASADO. PARA EL CAMPANENSE FUE SU PRIMER PODIO EN EL SUPER TC2000.



Automovilismo:

Súper TC2000. Comienza la actividad en Rosario, donde Milla busca volver a ser protagonista

