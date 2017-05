El entrenador, que todavía no pudo ser confirmado en el cargo, convocó a Icardi y dejó afuera al "Kun" Agüero para la gira por Australia y Singapur. Leandro Paredes, Alejandro "Papu" Gómez, Manuel Lanzini y Guido Rodríguez, las grandes novedades. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer ayer la lista de convocados para la gira por Australia y Singapur de la Selección argentina, confeccionada por Jorge Sampaoli aunque aún no fue confirmado oficialmente como el entrenador del conjunto nacional. Entre las novedades más salientes están la presencia del delantero Mauro Icardi (Inter de Italia), pese a que está lesionado. Y también que quedó afuera uno de los "históricos" como Sergio "Kun" Agüero. Sampaoli sí convocó a Lionel Messi y Javier Mascherano (Barcelona), Sergio Romero (Manchester United), Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín (Juventus de Italia). En la lista de 20 citados hay también otras novedades respecto a ciclos anteriores, como el mediocampista Guido Rodríguez, exRiver y Defensa y Justicia, quien milita en Tijuana de México, además del delantero Alejandro "Papu" Gómez (Atalanta de Italia), exSan Lorenzo y Arsenal de Sarandí. Argentina jugará contra Brasil (9 de junio, en Melbourne, Australia) y frente a Singapur (13 del mismo mes, en Singapur). LOS CONVOCADOS Arqueros: Nahuel Guzmán, Sergio Romero y Geróimo Rulli. Defensores: Nicolás Otamendi, Emanuel Mammana, Gabriel Mercado y Javier Mascherano. Volantes: Ever Banega, Manuel Lanzini, Leandro Paredes, Lucas Biglia, Ángel Di María, Eduardo Salvio, Guido Rodríguez y Alejandro Gómez. Delanteros: Gonzalo Higuaín, Paulo Dybala, Lionel Messi, Joaquín Correa y Mauro Icardi. La lista se completará con jugadores del medio local, entre los que aparecerían Nicolas Tagliafico, Jonathan Maidana, Javier Pinola, Ignacio Fernández, Marcos Acuña y Lucas Alario.

ICARDI VUELVE A DECIR PRESENTE EN UNA CONVOCATORIA DEL SELECCIONADO.



Selección Argentina:

Se anunció la primera lista del ciclo de Jorge Sampaoli

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: