No se disputarán partidos de Primera División a nivel local por la competencia que afrontará el Seleccionado de la ABZC El Torneo Oficial 2017 de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) no tendrá actividad este fin de semana ni en su Nivel A ni en su Nivel B dado que se estará disputando en Pergamino el Torneo Zonal de Mayores. Allí, Zárate-Campana competirá sábado y domingo con las selecciones de San Nicolás y Pergamino por el pasaje al Provincial. El combinado de nuestra región es entrenado por Oscar Comelli y no cuenta ni con jugadores del Club Ciudad de Campana ni del Campana Boat Club. La plantilla definida por el actual coach de Independiente de Zárate (que recientemente logró el ascenso al Torneo Federal) es la siguiente: Bernardo Laguzzi, Facundo Pascolatt, Bruno Carugatti y Carlos Garín Palacios (todos de Independiente), Cristian Devoto, Victorio Dente y Juan Cruz Gallardo (de Sportivo Escobar); Federico Michelini (de Atlético Pilar); Maximiliano Gutiérrez (de Presidente Derqui); Francisco Rasio, Federico Barra y Gonzalo Gomes (de Defensores Unidos). Estos jugadores entrenaron durante la última semana bajo las órdenes de Oscar Comelli y su cuerpo técnico (Jua Negro e Ignacio Murillo son sus asitentes), razón por la que tampoco se disputaron juegos del Oficila de la ABZC "entre semana". el Sub 19 del CCC avanza en la Liga Junior A pesar de caer 90-63 como visitante ante Racing de Chivilcoy, los Sub 19 del Club Ciudad de Campana aseguraron su pase a la próxima ronda de la Liga Provincial Junior. Es que ésta fue apenas la segunda caída del Tricolor en esta competencia. Por ello, con seis victorias y dos derrotas suma 14 unidades y es líder del Grupo 4 de la Zona Norte. El pasado sábado, en Chivilcoy, los chicos dirigidos por Germán Género fueron superados a lo largo de los 40 minutos, lo que se vio reflejado en el marcador final. Por el CCC jugaron: Santiago Fernández (13), Emiliano Amaya (3), Francisco Irisarri (14), Lautaro Gherbi (4) y Tomás Irisarri (22) (FI); Lucio Cadelli (7), Franco Garín (0), Pablo Di Franchesco (0), Tomás Centurión (0) y Gonzalo Corbal (0). Por la próxima fecha de este certamen, los Sub 19 del Tricolor recibirán mañana domingo desde las 19 horas a Universitario de La Plata. DIVISIONES FORMATIVAS. En tanto, por el campeonato de la ABZC, las divisiones formativas del CCC recibirán hoy desde las 10 de la mañana la visita de Atlético Baradero por la séptima fecha de la Zona 1.

Básquet:

Este fin de semana no hay actividad del Torneo Oficial por la realización del Zonal de Mayores

