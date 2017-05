GUILLERMO BROWN SE AFIRMÓ EN EL 2º PUESTO Ayer se disputaron cuatro partidos de la fecha 34 del Nacional. Y además de Villa Dálmine vs Douglas Haig también jugaron los tres principales candidatos a pelear el segundo ascenso a Primera División. Y el que salió fortalecido del sábado fue Guillermo Brown de Puerto Madryn, que consiguió un gran triunfo 2-1 como visitante sobre San Martín de Tucumán. Por su parte, Nueva Chicago no pudo en Mataderos frente a Central Córdoba de Santiago del Estero (empate 0-0), mientras que Chacarita volvió a sumar de a tres al vencer 1-0 a All Boys en San Martín y así superó al Torito en el tercer puesto. Hoy domingo se jugarán otros seis encuentros de este fecha 34: Los Andes vs Independiente Rivadavia; Juventud Unida (G) vs Santamarina; Crucero del Norte vs Brown (A); Gimnasia (J) vs Boca Unidos; Estudiantes (SL) vs Atlético Paraná; e Instituto vs Ferro Carril Oeste. La jornada se cerrará mañana lunes con el choque entre el líder Argentinos Jrs y Almagro. Villa Dálmine igualó 1-1 ante Douglas Haig y cosechó puntos por segunda vez consecutiva como visitante. Ganaba por la pegada de Lautaro Formica, pero se metió muy atrás y terminó en empate con Fernando Otarola como figura. Entre lo realizado y lo conseguido. Por allí debe ir el análisis de la presentación de Villa Dálmine en Pergamino. Es que el punto logrado ante Douglas Haig es un resultado positivo para el presente Violeta, aunque la forma en que defendió, primero, la victoria parcial; y después, ese empate 1-1, no dejó buenas sensaciones. La pegada de Lautaro Fórmica le abrió la puerta a las ilusiones de un nuevo triunfo como visitante, pero la actuación del equipo no estuvo a la altura de esa ambición. Porque el equipo de Felipe De la Riva siempre se mostró más preocupado por defender lo que tenía que por buscar algo más. Y esa defensa no fue desde la tenencia del balón o la disputa del terreno, sino retrocediendo demasiado contra su área y "bancando" uno tras otros los intentos de un Douglas Haig que también jugaba con la presión que le impone su pobre promedio. Por eso, en Villa Dálmine hay que destacar la seguridad de Fernando Otarola (recuperó la titularidad y atajó como para no soltarla nunca más); la firmeza de los centrales Ariel Coronel y Rubén Zamponi; y la ya mencionada pegada de Formica. En cuanto al juego colectivo, apenas el pasaje posterior al gol, en el primer tiempo, cuando el equipo pudo plantarse en campo ajeno, ganó la segunda jugada y aprovechó la posición de Núñez como volante central para la distribución del balón. Pero se insiste: fueron apenas unos minutos de un encuentro en el que Douglas Haig asumió la responsabilidad del juego y dominó territorialmente a un Violeta que retrocedía con todos sus hombres a excepción de Cérica, abandonado siempre a su suerte entre los centrales rivales. "¿No puede Villa Dálmine defender de la misma forma, pero dejando cerca de "Pastelito" al menos a otro hombre de ataque?", es la pregunta que queda flotando. Es que tan atrás en el campo y con sólo Cérica en mitad de cancha, el contragolpe fue una posibilidad prácticamente nula para el conjunto de De la Riva, permitiéndole al local sumar mucha gente en sus avances. Por eso, sin dudas, lo importante de ayer está en el resultado. Y en lo que se viene: una fecha libre para descansar y sumar días de trabajo en busca de una mejor forma futbolística de cara a la parte final del campeonato que comenzará frente a Atlético Paraná (último en los promedios) el sábado 3 de junio. EL PARTIDO Villa Dálmine saltó al campo de juego con cuatro modificaciones, con las reapariciones de Otarola, Coronel, Núñez y Burzio en reemplazo de Blázquez, Alonso, Cisnero y Ruiz. Pero sin variar el esquema: cuatro defensores, tres volantes interiores (Núñez al centro; Recalde y Figueira a los costados), Mazzocchi y Burzio abiertos sobre las bandas, pero retrocediendo cerca de los laterales; y Cérica como referencia ofensiva. Sin embargo, más allá de las cuestiones tácticas, el principal condicionante del encuentro fue el estado del campo de juego, afectado por las lluvias que cayeron desde el jueves en Pergamino y alrededores. Entonces, hacer pie para transitar el terreno era más importante que la disposición táctica en esos minutos iniciales. Y en ese sentido, en las primeras acciones del juego, Burzio se mostró como lo mejor del Violeta volcado sobre la izquierda. Pero apenas resultó una impresión. Porque Douglas Haig fue adueñándose del trámite con el andar de Gallucci Otero y la habilidad de Guillermo Suárez, quienes complicaban a Alsina. Así, el propio Suárez y también Jorge Córdoba obligaron a reacciones de Otarola llegando por izquierda y rematando al pisar el área. Estaba mejor el Fogonero, aunque el primer golpe del encuentro iba a ser Violeta. Porque una mano infantil de Rodríguez Rojas en las inmediaciones de la medialuna del área le brindó un tiro libre inmejorable a Lautaro Fórmica, quien de la misma forma que en Misiones ante Crucero del Norte, clavó la pelota contra el palo derecho de un arquero que se movió hacia el centro y ya no tuvo vuelta atrás. En los minutos siguientes al gol, Villa Dálmine mostró un pasaje interesante, porque aprovechando el desconcierto de Douglas, ganó siempre la segunda pelota y jugó en campo rival, en las inmediaciones del área, sostenido en la distribución que realizaba Núñez desde el círculo central. Incluso, en ese pasaje, después de un taco de Mazzocchi, Cérica tuvo una opción clara para el 2-0 cuando enfrentó a Argüello, pero fue trabado por un defensor al momento del remate. Sin embargo, el Violeta no pudo hacerse dueño del trámite desde el balón, porque Mazzocchi y Burzio retrocedían con el bloque defensivos y sus apariciones en campo rival eran intermitentes. Y así, con Tamburelli sumándose a Suárez sobre el sector que defendía Alsina (amonestado por falta al propio Suárez), Douglas encontró el espacio para atacar y preocupar a Villa Dálmine. Por eso, Otarola debió trabajar en varias pelotas que cayeron en su área. Y lo hizo con solidez, a pesar del complicado estado del campo de juego. En el inicio del segundo tiempo, lo que era llovizna se intensificó y se transformó en lluvia. Y lo que para Douglas eran responsabilidades por ser local, se transformaron en urgencias por la desventaja. Por eso salió decidido a jugar en campo rival y en tratar de presionar al Violeta contra su área. Y lo logró porque también contó con la complicidad del equipo de nuestra ciudad, que retrocedió demasiado y defendió muy cerca de Otarola, dejando aislado a Cérica y quedando muy atrás para poder salir de contra con peligro real (sólo dispuso de una corrida de Mazzocchi que terminó con una falta a Burzio cuando el cordobés encaraba mano a mano a Argüello). Así, el Fogonero dispuso de pasajes en los que envió dos y hasta tres centros consecutivos sobre el área Violeta. Y en uno de ellos, a los 34 minutos, se la bajaron justo al ingresado Alejandro Noriega, quien sólo tuvo que empujarla ante un Otarola que era figura, pero que nada pudo hacer para evitar la igualdad. Fue un golpe duro para Villa Dálmine, que tres minutos antes había tenido el 2-0, luego que Cérica no pudiera vencer a Argüello tras un centro atrás enviado por Burzio en una chance clarísima. Entonces, si el partido era dramático, en una cancha completamente embarrada, los quince minutos finales ganaron más emoción. Y De la Riva no se resignó al empate a pesar que su equipo jugaba muy atrás: apostó por la velocidad de Visser para el tramo final del encuentro (también ingresó Carboni por el solitario Cérica). Pero los cambios no le cambiaron la cara a Villa Dálmine, que siguió muy atrás empujado por un Douglas Haig que atacaba y recuperaba rápido para volver a atacar a un equipo resignado a llevarse el punto. Y aunque el Fogonero volvió a cruzar más centros peligrosos sobre el área de Otarola, el empate ya no se movería. Un resultado que en la previa no disgustaba en Campana. Pero que, dado el trámite del encuentro, dejó un sabor agridulce. Porque quedó la sensación de que el equipo de Felipe De la Riva podría haberse defendido de otra manera, sin depender tanto de su zaga central y, en especial, de la gran actuación de Fernando Otarola. Ahora, lo dicho: el Violeta tendrá fecha libre, por lo que contará con días para descansar y también para trabajar puertas adentro en busca de mejores argumentos futbolísticos para afrontar la parte final del campeonato sin tener que sufrir con los promedios. SÍNTESIS DEL PARTIDO DOUGLAS HAIG (1): Marcos Argüello; Guillermo Pereira, Franco Coria, Alejandro Cabral, Fernando González; Guillermo Suárez, Germán Rodríguez Rojas, Santiago Gallucci Otero, Juan Ignacio López; José Tamburelli y Jorge Córdoba. DT: Andés Guglielminpietro. SUPLENTES: Emilio Di Fulvio, Leandro Gioda, Nicolás Henry, Raúl Poclaba, Damián Canuto, Yair Arismendi y Alejandro Noriega. VILLA DÁLMINE (1): Fernando Otarola; Juan Alsina, Ariel Coronel, Rubén Zamponi, Lautaro Formica; Diego Núñez, Federico Recalde, Jonathan Figueira; Pablo Burzio, Ezequiel Cérica y Juan Manuel Mazzocchi. DT: Felipe De la Riva. SUPLENTES: Sebastián Blazquez, Jorge Demaio, Luciano Recalde, Gaspar Lezcano, Fabrizio Palma, Brian Visser y Leonardo Carboni. GOLES: PT 20m Lautaro Fórmica (VD). ST 34m Alejandro Noriega (DH). CAMBIOS: ST 8m Arismendi x López (DH); 17m Canuto x Tamburelli (DH); 26m Palma x Mazzocchi (VD); 30m Noriega x Gallucci Otero (DH); 36m Visser x Figueira (VD); 39m Carboni x Cérica (VD). AMONESTADOS: Coria, Pereira, Suárez y Cabral (DH); Alsina, Núñez y Visser (VD). CANCHA: Douglas Haig. ARBITRO: Pablo Echavarría.

El encuentro se disputó en un campo de juego sumamente afectado por la lluvia.

FEDERICO RECALDE COMPARTIÓ LA ZONA MEDIA DEL VIOLETA CON NÚÑEZ Y FIGUEIRA.





FEDERICO RECALDE COMPARTIÓ LA ZONA MEDIA DEL VIOLETA CON NÚÑEZ Y FIGUEIRA. Los tiros libreS le rindeN AL VIOLETA en ESTE 2017 Convertir directo de tiro libre era un déficit que Villa Dálmine arrastraba en los últimos años y al que parece haberle encontrado solución en este 2017. Es que en los últimos dos años, el Violeta apenas anotó tres tantos por esa vía: en 2015, Dante Zuñiga le marcó a Estudiantes en San Luis; mientras que en 2016 lo hicieron Ángel Luna frente a Guillermo Brown en Puerto Madryn en el Torneo de Transición y Lautaro Fórmica ante Brown de Adrogué por la 14ª fecha del actual campeonato. Una racha que cambió radicalmente en las últimas cuatro presentaciones, en las que Villa Dálmine celebró tres goles de tiro libre. Sí: en cuatro partidos convirtió por esa vía lo mismo que en los últimos dos años. Primero marcó Pablo Ruiz contra San Martín de Tucumán en Campana en la fecha 31; luego se sumaron los últimos dos de Lautaro Fórmica, frente a Crucero del Norte en Misiones por la fecha 32 y ayer ante Douglas Haig por la fecha 34.

LAUTARO FORMICA MARCÓ DOS DE LOS TRES TIROS LIBRES CONVERTIDOS POR VILLA DÁLMINE EN LOS ÚLTIMOS CUATRO PARTIDOS. AMBOS COMO VISITANTE.





PABLO RUIZ FRENTE A SAN MARTÍN EN CAMPANA.



Villa Dálmine: un punto que suma

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: