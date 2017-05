La denuncia surge del análisis que realizó el equipo económico de la agrupación dellepianista liderada por Axel Cantlon. La UV Más Campana denunció que "los números de los fondos enviados por la Provincia de Buenos Aires a Campana no cierran con los incluidos en la Rendición de Cuentas de Campana". "Los números no cierran. Este tema se suma a varios otros problemas que venimos señalando, cómo, por ejemplo, el problema de los $10 millones de pesos de ´ingresos a distribuir´ que el Ejecutivo no pudo explicar", afirmó Axel Cantlon. "Todos los años la provincia de Buenos Aires publica los valores de los fondos transferidos a cada uno de los municipios, abiertos por conceptos. Entre ellos se encuentran la coparticipación y diversos Fondos de apoyo a los municipios", explicó Alexis Twyford. "Todos los años hacemos un control cruzado comparando la información que pone a disposición la Provincia Buenos Aires con la información que el Ejecutivo Municipal declara. Este año, ese control cruzado no da bien, los valores no cierran, hay diferencias de varios millones de pesos", añadió por su parte Guillermo Cozzo. Y aseguró: "Las diferencias se encuentran en los valores transferidos de Fondo de Financiamiento Educativo, los Fondos Municipales de Fortalecimiento de la Seguridad y los Fondos para infraestructura municipal". "Si hay diferencias entre los fondos enviados a Campana que informa la Provincia y los fondos registrados en la contabilidad municipal, cómo cierran los saldos bancarios?", se preguntó el contador. "Pedimos explicaciones al Ejecutivo, pusimos a disposición nuestros análisis, pero el Secretario de Hacienda no apareció en el Concejo Deliberante para dar explicaciones de la Rendición, ni para responder preguntas de los concejales", comentó Twyford. "El Presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Cazador, y el Presidente del Concejo Deliberante, Sergio Roses, pretenden tratar la rendición de cuentas el próximo lunes, sin siquiera haber tenido la presencia del Secretario de Hacienda, sin dar acceso libre a la documentación y con un montón de dudas sin responder. Una verdadera vergüenza para un gobierno que dice ser transparente", finalizó Cantlon.

LOS CONTADORES GUILLERMO COZZO Y ALEXIS TWYFORD INTEGRAN EL EQUIPO ECONÓMICO DE LA AGRUPACIÓN LIDERADA POR CANTLON. La UV Más Campana fue habilitada para participar de las elecciones La Unión Vecinal Más Campana, integrada por la Agrupación Calixto Dellepiane,, espacio conducido por Axel Cantlon, fue habilitado por la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires para participar de las Elecciones Legislativas. "La Unión Vecinal Más Campana es un espacio plural que tiene como principal objetivo recuperar el Municipio de Campana para los campanenses. Hoy la gestión municipal está invadida de gente importada de otras localidades", comentó Cantlon. "Logramos acreditar todos los requisitos necesarios para poder representar a quienes aún confían en que podemos ser la voz de los campanenses; y para ello, ya contamos con la personería jurídica y política de la Unión Vecinal Más Campana que nos permitirá presentarnos en las elecciones de este año", añadió. "Queremos ser abiertos; y por eso convocamos a todos los campanenses a participar de este espacio: a los radicales de Alem, Illia y de Alfonsín, a los peronistas de Perón y Evita, a los socialistas de Alfredo Palacios y Juan B. Justo y a los demócrata progresistas de Lisandro de la Torre. Entre todos, sin sectarismos, tenemos que recuperar a Campana para los campanenses", concluyó.

Desde UV Más Campana:

Aseguran que los fondos girados por Provincia no coindicen con los de la Rendición de Cuentas

