Carlos Cazador: ”Hoy no está clara ninguna de las alternativas”

"Debido a que las dos últimas elecciones fuimos parte del Frente Renovador, perdimos la personería electoral, no la partidaria. Por ello tuvimos que reunir la firma de avales ante escribano para dar fe que el partido seguía existiendo y ahora está en funcionamiento una comisión provisoria hasta tanto la junta electoral nos dé nuevamente la personería electoral. Es cuestión de tiempo eso. Además, tuvimos que cambiar de nombre: ya no seremos más Acción Comunal Primero Campana, sino Primero Campana, que ya tiene nueva junta de gobierno para ponerlo en marcha", explicó Cazador sobre el proceso que deberá completar antes del 31 de mayo para que el partido vecinal pueda ser parte de las Elecciones 2017.

El edil todavía no definió dónde participará en las próximas elecciones. En las últimas dos lo hizo en el Frente Renovador, pero hoy se muestra más cercano a Cambiemos. Al mismo tiempo trabaja para recuperar la personería electoral de Primero Campana. Sobre esto, pero también sobre el peronismo, el radicalismo y la actual gestión, dialogó en exclusiva con LAD.

Electo concejal por primera vez en 1993 por la Unión Cívica Radical (UCR), Carlos Cazador es uno de los hombres de mayor experiencia en la política local. Y aunque aquel momento en que estuvo cerca de llevar al vecinalismo al gobierno de nuestra ciudad quedó lejos, su figura sigue siendo relevante, para propios y ajenos. Hoy, después de participar con Primero Campana dentro del Frente Renovador en las últimas dos elecciones, analiza el escenario y las posibilidades para decidir dónde "jugará" en los próximos comicios de agosto (PASO) y octubre. Es que su postura en el Concejo Deliberante lo ha acercado a la gestión de Cambiemos que encabeza el Intendente Sebastián Abella y lo ha enfrentado a las posiciones tomadas por el bloque "massista" que integran Juan Ghione y Marcos Colella. Por eso, en un mano a mano con La Auténtica Defensa, asegura que "hoy no está clara ninguna las alternativas" (que analiza), pero que "las ofertas son de todos lados".

-¿Cuántas elecciones ya como candidato?

-Son once ya. Seis como candidato a concejal (NdR: 1993, 1997, 2001, 2005, 2009 y 2013); tres como candidato a Intendente (NdRe: 2003, 2007 y 2011); y en la última, en 2015, fui candidato a Diputado Provincial. Pero quiero dejar en claro que siempre lo hice encabezando la lista. Es decir: nunca me colgué de ningún pantalón ni de ninguna pollera. Siempre me expuse a que mi pueblo me votara.

-Entonces, ¿ésta será la undécima vez que seas candidato?

-Exactamente... No lo sé todavía, porque no están definidas las cuestiones, pero mi intención es ser candidato, porque es la última que me permite la nueva ley instituida recientemente. Y como yo siempre tengo las mismas expectativas, como sigo creyendo que mi representación ha sido genuina y reconocida por mis vecinos, es una posibilidad. Claro que también puede ser que no participe. La vida mía no comenzó con la política ni va a terminar con la política. Siempre fui un trabajador más de esta ciudad y hoy soy jubilado después de 35 años en la misma compañía. No dependo de la política, que me ha dado más dolores de cabeza que beneficios personales.

-¿Cada año electoral es distinto a los otros? ¿O hay similitudes?

-Totalmente distintos. La situación en la política argentina ha variado notablemente y cada día es más turbia. Antiguamente eran dos partidos, peronismo y radicalismo. Cuando en 2004 abrimos el partido vecinal, comenzamos a terciar en la vida política campanense y durante muchos años fuimos la opción al peronismo. Ahora, con el tema de los Frentes, la cuestión es mucho más engorrosa: considero que así ya no hay más partidos políticos. Si uno analiza el Frente Cambiemos, el Frente Renovador o el Frente para la Victoria, va a encontrar peronistas en los tres; radicales en los tres; independientes en los tres; vecinalistas en los tres... Entonces la situación no está tan clara, es turbia como digo yo. Y el electorado ya casi no elige por condición ideológica, sino por candidato, por la figura de la persona. Incluso, salvo en la izquierda, todo se ha corrido hacia el centro y estos frentes interpretan las cosas de una manera ideológica parecida, con matices que dependen de los hombres que lo integran.

-Si Cazador es finalmente candidato en este 2017, ¿será en el Frente Renovador, en Cambiemos o en Primero Campana?

-Las ofertas son de todos lados. Lo vamos a evaluar como lo hacemos siempre. En la última sesión me gritaban "panqueque" y esto se debe a que hemos apoyado distintas personalidades y partidos políticos, pero lo que tengo claro es que un partido vecinalista adhiere a políticas nacionales y provinciales que les parecen lo mejor. Pero lo que no me podrán decir es que soy panqueque en las ideas: apoyo todo aquello que creo fervientemente que le hará bien a mi ciudad, mi provincia y mi país. Y estos cambios son naturales, aunque algunos no lo quieran entender. Por eso fundamos un partido vecina-lista: para decidir nosotros a quién acompañar. Y lo hemos hecho siempre democráticamente.

-Para decidir en esta oportunidad, ¿en qué se van a apoyar para elegir? ¿Considerarán si ese espacio permita o no internas?

-Lo voy a llevar a la práctica: si yo voy en el Frente Renovador, encuentro a Juan Ghione con una posición diferente a la mía respecto al oficialismo. Digo: en Campana, yo estoy actuando como lo hace el Frente Renovador a nivel provincial con María Eugenia Vidal, acompañando los proyectos más importantes. Por eso, creo que no existe otra posibilidad que la de competir en una PASO. Con el caso de Cambiemos es tan nuevo todo que no puedo decir si estaríamos en condiciones de ir a una PASO. Pero la decisión final de lo que hagamos en estas elecciones las va a tomar la comisión directiva de Primero Campana. Siempre lo hicimos de esta manera. Está claro que ser parte de un Frente que está en el gobierno es diferente a ser de uno que está en la oposición. Es cuestión de esperar el tiempo que tenemos por delante. Hoy no está clara ninguna de las alternativas.

-Respecto a esa postura sobre la gestión de Abella, al momento de las críticas al oficialismo en el Concejo Deliberante, muchos te han elegido como blanco de esas críticas. Está claro que has acompañado a Cambiemos, pero ¿por qué creés que te han elegido como blando de las críticas a Cambiemos?

-En política no hay peor cosa que pasar desapercibido. Los que te quieren y los que te odian te demuestran que sos importante; si no, no te tendrían en cuenta. Por eso no me molesta. Además, estoy acostumbrado a ser denostado por el otrora oficialismo; por otros partidos; y hasta por viejos adherentes a Primero Campana. Lo que yo puedo decir es que siempre he votado por convicciones. Nunca lo hice especulando ni buscando el aplauso. Sólo me interesa estar del lado que considero conveniente para la ciudad. También creo que este gobierno nuevo, después de 20 años de gobierno justicialista, merecía una oportunidad de gobernar. Por lo que creí que había que acompañarlo de tal manera de darle gobernabilidad y herramientas para que tome las decisiones que crea. Después, la gente evaluará si éste es un buen gobierno o no. Y me interesa dar un ejemplo al respecto: allá por el año 1995, después de tantos años de gobierno radical, inicia su gestión el justicialismo y sus primeros dos años no fueron sus mejores años. De hecho, perdió su primera elección como oficialismo, en el año 1997. Sin embargo, terminó siendo un gobierno de 20 años. O sea: aquel que ingresa a un gobierno, no tiene tan claras las herramientas con las que cuenta para hacer todo lo que pensó durante tantos años. Por eso creo que hay que dar tiempo y por eso el gobierno tiene cuatro años después de electo. Cazador hace lo que él hubiese querido que hagan con él en caso de haber sido intendente: que lo acompañen. Pero en Campana tenemos la mala suerte de que hay otro grupo importante de representantes políticos que han tomado la decisión de destruir al gobierno de la forma que sea, porque creen que así están más cerca de que los elijan a ellos. Pero yo soy de los que creen que para ser elegido no hay que poner palos en la rueda, sino demostrar proyectos mejores.

-¿Coincidís con aquellos que dicen que le aportaste "muñeca política" a una gestión que no pareciera tener esa virtud?

-Primero: ha pasado que he sido consultado por este gobierno, cuando nunca antes se me tuvo en cuenta por parte de quienes gobernaban. Segundo: tengo para aportar todos estos años de trayectoria que me han hecho conocer muchísimas cosas. Me siento útil y, por lo tanto, trato de convencer que si algunas cosas no andan tan bien, se modifiquen. Para denostarme, por muchos años me han dicho "el concejal del pocito" o "de la zanjita". Hoy, el 90% de los opositores están con el pocito, la zanjita o la lucecita. Eso me demuestra que no estaba tan equivocado y marca que es el gobierno el que debe tomar nota, porque a veces la gente no quiere los grandes proyectos, sino que quiere salir a la puerta de su casa y no encontrarse con una zanja sucia o una calle rota. Esto se lo explico a muchos y hasta al propio gobierno, al que le cuesta entender que ésta es la prioridad absoluta de muchísima gente.

-En estos últimos años, en diferentes momentos, compartiste boleta con Sebastián Abella, Axel Cantlon y Juan Ghione. ¿De quién te sentís más cerca hoy?

-Con todos siento que tengo buena relación y con todos me he llevado bien, porque aún desde el punto de vista ideológico no hemos tenido grandes diferencias. Somos todos hijos de Campana, todos son buena gente y no podría definir hoy esa respuesta. Lo que sí sé es que uno de ellos es hoy el Intendente de la ciudad y como Intendente me abrió la puerta de diálogo. Con los otros he tenido acuerdos electorales y hoy no comparto muchísimas de las decisiones tomadas por Axel y por Juan en estos últimos tiempos respecto a ver todo oscuro en el gobierno de Sebastián.

-¿Es una elección difícil para el oficialismo la que se viene, teniendo en cuenta la cantidad de bancas que pone en juego?

-Sí y no. Vuelvo al ejemplo de Jorge Varela, que perdió su primera elección intermedia y quedó en minoría en el Concejo Deliberante. Aunque allí había dos vertientes (radicalismo y peronismo), algo diferente a lo que estamos viendo hoy. Porque cuando son dos agrupaciones políticas, es más fácil sentarse a dialogar y llegar a un consenso; ahora, cuando son cuatro o cinco, todo se hace mucho más difícil. Pero creo que, aún perdiendo la mayoría en el Concejo Deliberante, se puede gobernar igual. Quizás de diferente manera, pero se puede gobernar. No creo que sea algo gravísimo. Ya este año hemos visto que concejales opositores han bloqueado el tratamiento de proyectos que beneficiaban claramente a los vecinos.

El concejal Carlos Cazador dialogó en exclusiva con LAD.

SU VISIÓN SOBRE EL RADICALISMO Y EL PERONISMO DE CAMPANA

-Te fuiste de la UCR en 2004. ¿Qué análisis hacés de lo sucedido en el radicalismo en los últimos años?

-Tras la salida de De la Rúa se produjo una disgregación natural, en un proceso que también se produjo en el justicialismo, porque en el partido peronista también convivían personas que se encontraban ideológicamente hablando en las antípodas. Y en la UCR Campana ocurrió lo mismo después que Dellepiane perdiera el gobierno. No estaba equivocado cuando tomé la decisión de irme (en 2004) porque conducido de la manera que conducían al partido en ese momento, lo llevaban al fracaso absoluto, que fue lo que terminó pasando, quedándose sin representación legislativa después de haber sido gobierno durante muchos años. Hoy me encuentro con que otros tomaron la misma decisión: el nieto de Calixto Dellepiane (Axel Cantlon) abandonó el radicalismo para fundar otro partido vecinalista. Y entre los que se quedaron con la UCR hay buenos y malos dirigentes, con quienes tengo una relación natural.

-¿Qué reflexión te merece el momento que está atravesando el Partido Justicialista en Campana?

-Yo creo que al peronismo le pasa lo mismo que al radicalismo después de tantos años de gestión. El PJ es sumamente leal cuando son poder; y cuando no son poder, dejan de ser leales, porque ya no hay una figura que los reúna. O sea: cuando ya no hay un líder claro, deja de haber lealtades. Al peronismo le costó mucho llegar al gobierno, por las deslealtades justamente. Porque quienes perdían las elecciones internas no acompañaban. Y hoy estamos en presencia de 12 o 15 agrupaciones peronistas y así difícilmente tengan oportunidades electorales. Ahora, si son capaces de reorganizarse y aglutinarse detrás de una figura, pueden tener chances. Pero hoy no veo líderes en el peronismo.

-¿Creés que Stella Giroldi pueda volver a ser candidata?

-No. Cumplió su etapa. Alguna vez le dije personalmente que tiene el bronce asegurado y creo que su vida ya no pasa por la política activa. Debería ser una referente a consultar, por todo lo que le dio al peronismo de Campana, pero en estos de las deslealtades, he visto que Stella pasó de ser una figura adorada a encontrarse que cuando perdió, todos "los amigos del campeón" desaparecieron y la maltrataron.