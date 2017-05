La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 21/may/2017 El Tiempo en Campana:

No tan frío y mejorando

Por Carlos A. Martínez, meteorólogo







Hoy domingo el tiempo seguirá frío, pero no tanto como ayer sábado: 16 grados es la temperatura máxima pronosticada. Si bien temprano aún podrían registrase algunas lluvias o lloviznas aisladas, durante el día las nubes irán raleando y, luego de media tarde, el cielo comenzará a despejarse. El viento se mantendrá del Noroeste, disminuyendo su intensidad en forma gradual. La situación meteorológica muestra el debilitamiento de un sistema de baja presión que produjo el mal tiempo en los últimos días. Al no poder alejarse por un bloqueo anticiclónico establecido en el Atlántico, la depresión se disolverá y como consecuencia el tiempo empezará a mejorar. Igual, aún podrían darse algunas lluvias o lloviznas en la primera parte del día, pero en el transcurso de la tarde el cielo comenzará a despejarse. El frío se moderará un poco y la temperatura subirá respecto a la que se dio ayer que, hasta ahora, fue la jornada más fría del año: 10 grados fue el promedio. Mañana lunes se estará acercando una nueva cobertura nubosa, que veremos invadir nuestro cielo en el transcurso de la tarde. A la mañana estará mayormente despejado y dentro de un ambiente que oscilará entre frío y fresco. Por la tarde el aire se templará hasta los 20 o 21 grados. El martes las nubes se alejarán y otra vez tenderá a despejarse. El día será húmedo y fresco. El miércoles se espera un nuevo incremento de la nubosidad, que limitará mucho la presencia del sol y mantendrá fresco al ambiente durante toda la jornada. Desde el jueves comenzará a llegar a una masa de aire frío que invadirá la ciudad y traerá condiciones invernales el viernes y el fin de semana. En compensación, esos días habrá bastante sol. PRONÓSTICOS HOY, DOMINGO 21: el cielo variará de nublado a mayormente despejado. Hay probabilidad de algunas lluvias o lloviznas en la primera parte del día, mejorando luego. Seguirá frío, con 9 grados de mínima y 16 grados de máxima. El viento soplará moderado a débil del Noroeste. MAÑANA, LUNES 22: aumentará la nubosidad desde la tarde, mientras que por la mañana estará mayormente despejado. La temperatura varará entre 9 grados de mínima y 20 grados de máxima. El viento soplará débil del sector Norte. MARTES 23: la nubosidad será variable. Será un día fresco y más húmedo, con 11 grados de mínima y 18 grados de máxima. El viento soplará débil del Noreste.



