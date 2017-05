El Municipio comenzó a reacondicionar el edificio de la Escuela Normal

El intendente Abella supervisó las tareas de puesta en valor de la histórica institución, que se prepara para celebrar los 100 años de su creación. Este proyecto fue gestionado por el Municipio, a través del Fondo Educativo de la Provincia. El intendente Sebastián Abella recorrió y supervisó el inicio de la puesta en valor de la Unidad Académica Doctor "Eduardo Costa", Escuela Normal, con motivo de celebrar los 100 años de su creación. El Municipio invertirá, a través del Fondo Educativo de la Provincia de Buenos Aires, más de 13 millones de pesos en este importante plan integral. Allí, se comenzó a reparar el gimnasio, cambiando los vidrios de las ventanas. Se plastificarán los pisos, se pintará el techo y paredes y se reemplazarán más de 3.000 tejas rotas, en el marco de un plan de mejora de infraestructura escolar para reacondicionar un edificio en creciente estado de deterioro. Como parte de esta obra, también se pondrá en condiciones la fachada de los tapiales y las rejas del establecimiento, y el patio interno, para que la tradicional institución educativa luzca de la mejor manera en su centenario. En este sentido el jefe comunal señaló en rueda de prensa que "como Intendente y ex alumno de la Escuela Normal, es un honor darle inicio a la puesta en valor de esta institución que es tan importante para los vecinos ya que muchos estudiamos aquí". "Desde el Municipio estamos trabajando en conjunto con el Gobierno Provincial y el Consejo Escolar para reacondicionar las instituciones educativas". Además esta puesta en valor apunta a "brindar una mejor infraestructura para los alumnos que asisten a clases desde el nivel inicial hasta el terciario" aseguró Abella, quien estuvo acompañado por la directora de Infraestructura Escolar, Gilda Bonatti; la directora de Educación, Milva López Pereyra y autoridades de la Unidad Académica. A su turno, la directora de la Unidad Académica, Sandra Filippelli, señaló que "este plan de mejoramiento es muy importante, hace muchos años que lo pedimos y encontramos buena predisposición por parte del Municipio, que si no fuera por su gestión, no estaríamos iniciando estas obras". Y, la presidenta del Consejo Escolar, Nelda Gracía, destacó "me siento muy satisfecha por estos trabajos que demuestran el compromiso que tenemos desde el Municipio y el Consejo con la educación".

EL INTENDENTE ABELLA VISITÓ EL INICIO DE LA OBRA GESTIONADA POR EL MUNICIPIO A TRAVÉS DEL FONDO EDUCATIVO DE LA PROVINCIA.





Durante la visita el intendente entregó equipamiento electrónico para la escuela.





El intedente Abella recorrió la obra de reacondicionamiento de la Escuela Normal.



El Municipio comenzó a reacondicionar el edificio de la Escuela Normal

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: