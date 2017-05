Alejandra Dip

El Espejo reflejo nuestro en lo social, último escalón para re ordenar las emociones. Corta con el sacrifico y las apariencias. El Espejo 11. El tono 11, tono de liberación, nos quita todo lo que no sirve. Nos ayuda a liberar el Karma, nos equilibra y nos desbloquea. ¡Soltar, liberarse dejar fluir! Que hermoso día, libre de cargas, libre de peso y junto con la energía del Espejo, liberándonos de la idea de que todo es con sacrificio. Limpieza interna y externa. ¿Hasta dónde? Hasta donde los lleves, después de un Espejo 11, nada, nada será igual y ni pensar todo esto sumado a la Tormenta 11, que es la energía anual, en la ultima trecena del TZOLKIN , la trecena de la ESTRELLA, todo potenciado. ¡QUE GRAN DÍA HOY! CARPE DIEM se dice en latín. Aprovechemos esta energía al máximo y demos un vuelco, un cambio de rumbo. Dejemos toda la mala vibra, el peso, los sacrificios, los sufrimientos, ATRÁS, ya se empiezan a ver los cambios que nos trajo esta TORMENTA 11 a nivel mundial y esto se va a ser extensivo en el año SEMIILA 12, donde las estructuras políticas se caen a pedazos. El Espejo nos muestra nuestra realidad reflejada en nuestro entorno, para poder modificarnos, para poder avanzar cada día. Corta con la ilusión de las apariencias de todo, para poder ver la verdad que hay detrás de cada cosa. El tono 11 rige la cadera derecha, si nos está doliendo ese lado, o el ciático derecho, ¡Ojo! porque es un aviso que está fuera de eje esta vibra, y no estamos pudiendo canalizar, desapegar soltar, desbloquear, equilibrar. También podemos tener problemas en la fluidez de los circuitos corporales. Unifiquemos lo físico y lo funcional. Hoy realista, justiciero, buscando que se esclarezcan situaciones. El Espejo aporta luz a la oscuridad para que los procesos sean lo menos dolorosos posibles. Día de orden y planificación de enseñanza, de educación, de dar consejos justo a tiempo. Hoy se aclara el horizonte, vemos tanto lo que va como lo que no va . Y a lo que no va, le damos corte, salida y go, go. ¡Buen Domingo liberador para todos! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya:

Espejo 11 - Energía del Domingo 21/5/2017 - Trecena de la Estrella

Por Alejandra Dip

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: