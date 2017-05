Polémica por el proyecto municipal para destinar el predio de la Casa de los Costa a un estacionamiento

La iniciativa buscaría generar comodidades para los empleados de la Aduana, utilizando el predio donde estuviera la casa de los fundadores de Campana. Desde el bloque del Frente para la Victoria aseguraron que el proyecto "está plagado de errores". En la última sesión del Honorable Concejo Deliberante ingresó un proyecto de comunicación del bloque oficialista de Cambiemos que propone ceder el uso y custodia de un sector del predio en que se encontraba emplazada la Casa de los fundadores de Campana, los hermanos Costa. En el lugar, el proyecto impulsa la construcción de un estacionamiento que sería utilizado por los empleados de la Aduana. "Los concejales de Abella fundamentan el pedido en la necesidad de los empleados de la Aduana de contar con un estacionamiento, olvidando que son representantes de los vecinos de Campana, y no voceros de los funcionarios de una dependencia pública" expresó al respecto el titular del bloque justicialista, Luis Chesini. Según consta en el proyecto se pretende descongestionar el tránsito y evitar que intrusos accedan al predio a arrojar basura. En este sentido, desde el FpV plantearon que la construcción de un estacionamiento nos ería la solución: "deberían pedirle a su intendente que proceda al cerramiento del mismo, así como a analizar un plan de rescate del patrimonio histórico que queda en el mismo", agregó Chesini. Por otra parte, la concejal Soledad Calle recordó que "cuando la casa se derrumbó en 2006, las autoridades de aquel entonces realizaron un relevamiento con arqueólogos que permitió delimitar los míticos túneles de la casa, así como el descubrimiento de cimientos de construcciones mucho más antiguas que el propio inmueble, por lo que resulta absolutamente inapropiado destinar ese sector de nuestra historia a un simple estacionamiento. Mucho más aun teniendo en cuenta que el propio Abella siendo concejal votó en este recinto una iniciativa de construir en ese terreno un Museo". La concejal aseguró que desde su bloque sugieren como contrapropuesta el alquiler de una cochera cercana, y observó que además de inoportuno, el proyecto presentado por el oficialismo "está plagado de errores". "Los concejales parecen haberse contagiado de los funcionarios que no son de Campana. Hablan de la bandera de la Ciudad sin conocerla aparentemente. La bandera no tiene el escudo de Campana, tal como reza el escrito. También hablan de la calle Luis Eduardo Costa. Resulta vergonzoso tener que explicarles a los ediles que Luis y Eduardo eran hermanos, y por supuesto, dos personas distintas". Finalmente, el Presidente del bloque FpV-PJ dijo: "Por último, un error no menos grosero es que la dirección que figura en el proyecto del predio de la Casa de los Costa, es en realidad, la de la Aduana (N de la R: Luis Costa 651). Gracias a este pequeño detalle, los concejales de Cambiemos le están pidiendo a su Intendente que ceda el uso y custodia de la propia Aduana. Quizás el apuro y la urgencia por ser condescendientes y cumplir con los deseos a los funcionarios de AFIP, quienes son los mejores pagos del país, los llevó a cometer tamaños errores que no hacen otra cosa que seguir agrediendo la identidad de los vecinos de nuestra Ciudad, la cual definitivamente pareciera estar intervenida" concluyó Chesini.

CALLE Y CHESINI CUESTIONARON LA INICIATIVA INGRESADA AL HCD POR EL BLOQUE CAMBIEMOS.



Polémica por el proyecto municipal para destinar el predio de la Casa de los Costa a un estacionamiento

