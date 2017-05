Perdemos Todos

Tomás Buzzi

Creo que ningún campanense en su sano juicio no pretenda que el prolongado conflicto que mantiene el gobierno municipal de Campana con sus trabajadores llegue a su fin y en buenos términos. Tanto se ha estirado la cuerda que a veces he llegado a pensar que el Ejecutivo, no quiere solucionar el tema con el fin de que no se hable de otra cosa. Si es así, no me consta, creo que sería la peor estrategia de la historia de Campana. Esta problemática le está generando al intendente Abella un desgaste político descomunal. No nos olvidemos que el Intendente lleva en el poder tan sólo 16 meses y algunos de sus propios funcionarios pareciera que trabajaran para colaborar al desgaste: La capacidad negociadora del Gobierno Municipal es lo más infantil que se viera jamás y es por una sencilla razón: no hay tal negociación. En casi 10 reuniones paritarias (record mundial absoluto) los trabajadores empezaron pidiendo 20% (como piden casi todos los gremios del País) y bajaron hasta un 14% con posibilidad manifiesta de un 13,5%. En tanto el Ejecutivo se mantiene en un 11% inamovible, en todo lo que va del conflicto. Al poseer el espacio Cambiemos muy poca gente con formación política es casi imposible que alguien le haga entender que la peor imagen que puede ostentar un dirigente, es la de ser un duro y recio negociador. Más aún con sus trabajadores. ¿Dónde estuvo esa firmeza con Tenaris por ejemplo, cuando le conndonó deuda alegremente, poniendo en juego las cuentas del municipio? Del otro lado está el Secretario General del gremio municipal, Carlos Barrichi, quien está entre la espada y la pared. No puede aceptar lo que ofrece el Ejecutivo, porque no ofrecen nada. Barrichi tiene su propio desgaste: si acepta, tranzó. Y si no acepta, como hasta ahora, queda ante la sociedad desinformada como un manipulador político ya que el Ejecutivo pretende mostrarlo como un desubicado que pide por algo que no corresponde. Para colmo de males, en el medio el Ejecutivo tiene el pésimo gusto de hacer caer el convenio por el cual el Municipio retiene automáticamente de los sueldos el valor de las cuotas que los trabajadores municipales tienen comprometidas en comercios locales. No es broma: son más de $600 mil en cheques sin fondos para este mes. Y se calcula que la cifra crezca a más del doble para el mes que viene. Por supuesto, al ideólogo de semejante apretada, ¿qué le importa si no vive ni consume en Campana? Lo extraño es que al Intendente le haya parecido una buena idea hacerlo ahora, y de ésta forma. En resumen: estamos en medio de un diálogo entre sordos en el que todos pierden, incluso el contribuyente que espera recibir en tiempo y en forma los servicios por los que paga. Creo que es hora que unos y otros llamen a un mediador, se escuchen, y arriben a una solución aceptable para todas las partes. Sobre todo, para el bolsillo del escalafón más bajo municipal, que es el más afectado. Tomás Buzzi / Facebook: Frente A Buzzi / Twitter: @FrenteBuzzi

Perdemos Todos

Por Tomás Buzzi

