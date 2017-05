P U B L I C







Romina Buzzini

Hola, otro domingo nos encuentra, dándome la posibilidad de contarte a vos en todo lo que estamos trabajando. No solamente desde mi lugar y con el apoyo del equipo de la Secretaria de Desarrollo Social, sino también desde la gestión del intendente Sebastián Abella, con quien tenemos la posibilidad que nos dio Cambiemos de trabajar para todos los vecinos de Campana, de manera moderna, inclusiva y responsable. Como muchos de uds. saben formo parte del equipo de Desarrollo Social del municipio y hoy quiero aprovechar este espacio para poder contarles en todo lo que nos encontramos trabajando, la secretaria es muy amplia y cuenta con diversas áreas con las cuales trabajamos todo el equipo con la intención de poder abordar las problemáticas de maneras trasversal, con el objetivo principal de acceder a una solución integral en cada uno de los casos. Por ejemplo desde la Dirección de Deportes nos encontramos trabajando con el equipo de D.O.A. (Desarrollo y Oportunidades Adolescentes), Envión (programa para chicos vulnerables entre 13 y 21 años), pero también tenemos la escuela de deportes municipal para personas con discapacidad que se lleva adelante todos los sábados por la mañana, como así también hemos lanzado Club Mayor un programa integral recreativo y deportivo destinado a nuestro adultos mayores. Y ya que hago mención de las Personas Mayores, me atrevo a decir que en este área hemos logrado incorporar desde el mes de Octubre pasado toda una serie de actividades que no solo reactivo un trabajo que ya hacia muchos años no se realizaba, sino que hemos vuelto a poner en agenda temas que hacen a la calidad de vida de nuestros mayores y que con el equipo que nos acompaña estamos dándole la importancia que se merecen temas fundamentales como son la salud y el esparcimiento. Hemos vuelto a conformar el Consejo Consultivo de Adultos Mayores porque así se ha comprometido nuestra Gobernadora Maria Eugenia Vidal a trabajar con ellos, pero escuchando sus voces y haciéndolos parte de todo aquello que se transforme en nuevas políticas publicas que se Irán implementando para este sector poblacional. Tal vez muchos de Uds. se pregunten porque no soy mas confrontativa en mis columnas, pero creo o mejor dicho estoy convencida que esta es la mejor forma de hacer política, por la positiva, demostrando que cuando uno tiene realmente un compromiso con la sociedad, debe ejercerlo con responsabilidad en los actos y en las palabras, sabiendo que aquel que deposito en nosotros su confianza con el voto espera un comportamiento ejemplar de parte nuestra y no que utilizando un vocabulario chabacano como muchos ediles o "dirigentes Políticos" hacen, solo se dediquen a poner piedras en el camino y no tengan la capacidad de construir desde el disenso. Llevo mas de 20 años de militancia y desde diciembre del 2015 formo parte de esta gestión, sin dudas en mi trabajo puedo tener aciertos y errores, pero pongo en cada día el mayor compromiso y lo mejor de mi para lograr que juntos podamos seguir haciendo de Campana una ciudad mejor. No te olvides que para mi tu opinión es fundamental y estoy a disposición para escuchar ideas y proyectos. Hasta la próxima semana. Romina Buzzini // Email: rominabuzzini@yahoo.com.ar / Tw: @rominabuzzini

Creer, hacer. Estar:

Trabajando Siempre Cerca Tuyo

Por Romina Buzzini

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: