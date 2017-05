La intolerancia muchos la llevan flor de piel. No hay otra explicación para lo que sucedió en la última sesión del Honorable Concejo Deliberante, donde otra vez volvieron a ganar los insultos y las amenazas de todo tipo. Y ni siquiera, lo digo con asombro, por pensar distinto: sino apenas por el hecho de no pertenecer a un mismo partido político. Esto ocurrió en los debates sobre Derechos Humanos y el conflicto de los municipales, cuando militantes de ambos sectores dirigieron a la mitad del cuerpo de concejales agravios de diversa naturaleza. Nunca entendí bien el porqué: en definitiva, la modificación que quería hacerle Cambiemos al proyecto para declarar "personas no gratas" a genocidas residentes en nuestra ciudad no afectaba el fondo de la cuestión. El concepto "criminales de guerra" que se pretendía añadir no alude a la infame Teoría de los Dos Demonios como afirmaban esa noche algunos integrantes de HIJOS. Sin embargo, al concejal Mariano Raineri uno lo llegó a acusar de nazi. En fin, no pretendo acá ni salir en defensa de una bancada de ocho concejales -me llamó la atención que ninguno de sus compañeros pidiera la palabra para desagraviar a Mariano- y tampoco cuestionar de manera particular a HIJOS, una organización que tanto ha hecho por la Memoria, Verdad y Justicia. Sobre lo que pretendo reflexionar es de la politización excesiva de la cuestión de los Derechos Humanos, que ciega a la gente y los lleva a desconfiar de personas con sus mismas opiniones apenas por ser de un partido político con el que no concuerdan. Esto quedó claro el jueves. Yo no pretendo que me aplaudan ni festejen en cada intervención: pero es curioso que mi discurso haya estado en línea con los del FPV y el dellepianismo y, aun así, no se lo reconociera como sí sucedió pronunciado estos dos. Insisto, no quiero reconocimiento, pero si me gustaría un poco de equidad intelectual. Por fortuna, el proyecto fue aprobado por unanimidad y cualquier genocida que se le ocurra visitar o hacer de Campana su lugar de residencia, sabrá de entrada que está siendo repudiado por toda la comunidad. Respecto a los municipales, ya dije el jueves todo lo que quería. No voy a explayarme más en el tema. La comisión directiva del gremio no solo está identificada con un partido político, sino que es parte -y muy importante- de él. No creo que haya nada más por agregar. Quiero agradecer sí a Hugo Taboada y a Paola Espinosa, dos militantes de Primero Campana que indignados por los ataques de los sindicalistas municipales que recibí en la sesión, pasaron toda la mañana del viernes recopilan los proyectos que presenté en los últimos años para mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores. El trabajador municipal y su carrera han sido -y seguirán siendo- parte de todas las plataformas electorales de Primero Campana. Cuando seamos Gobierno formarán parte de nuestra agenda. Y con militantes como Hugo y Pao, estoy seguro que pronto lo seremos. Un fuerte abrazo, Carlos Cazador Teléfono: 15-676483 Mail: prensaccazador@hotmail.com Facebook y Twitter: CarlosCazadorOK



Para los Vecinos:

Agredir es gratis

Por Carlos Cazador

