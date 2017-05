Aniversario Nº100. 15 de septiembre de 2017 Desde su fundación en 1917, durante más de treinta años la Escuela funcionó en el aún hermoso edificio, frente a la Plaza Eduardo Costa y al Palacio Municipal de Campana. Por la gran afluencia de estudiantes de Campana y de ciudades vecinas, fue necesario construir un nuevo edificio más grande en un terreno muy amplio, dotado de modernas instalaciones, campo deportivo y parque. Este se inauguró en 1953 para beneplácito de toda la población y ya son 64 años que desarrolla su muy apreciada actividad educativa, continuando la hermosa labor. ¿Y donde está el ayer? En los recuerdos. Muchos años atrás, niños con delantal almidonado pisaron el umbral de la Escuela Normal, entraron deslumbrados despacio. Observando los corredores laterales y al frente la escalera de mármol blanco, señorial, que se bifurca hacia el piso alto. Fue la magia de esos momentos que se prolongó cada día al ingresar al establecimiento durante la primaria y la secundaria. Perdura el recuerdo de los años transcurridos con alegría y entusiasmo recibiendo las enseñanzas de amados maestros y profesores inolvidables. En la primaria como Departamento de Aplicación se recibían las clases de los practicantes del Magisterio (en la primera hora) quienes llegaban con material ilustrativo y mucha dedicación. Como olvidar: el segundo recreo con la copa de leche que se repartía en carritos distribuidos por alumnos designados. Las lecciones de Economía Doméstica y Nutrición, si se hacían comidas y postres con la profesora Enriqueta de Gazzaniga, quien también daba clases de Música, enseñaba solfeo y alegres canciones. Las niñas labores y los varones carpintería. A los queridos maestros: Señora Beauquis, Profesora Celia Scarpatti, Señorita Olinta Araya, Señora De Paoli, Señora de Hernández, Profesor Simini, Señora Arguiñano, Señorita Lilia Marqueohose, el Señor Regente Profesor Emilio Cassutti. A todos ellos el más cariñoso recuerdo. Terminado 6 to grado se realizaba el ingreso a la secundaria, el Ciclo Básico, el examen de ingreso al Magisterio en Campana. Profesores con verdadera vocación de educadores enjoyaban las aulas, conquistando el más cálido agradecimiento y respeto. Profesores: L Reyes, E Savastano, R Del Pino, M Gonzalez, M Pizcorz, E Radavero, M Bonduel, O Quiroga , Dr Becerra, Dr Bruni, B Marqueosse, P Nasi, E Balduzzi, P García, V Badano, S Sanchez Sandez. Hoy, aquellos estudiantes ya abuelos, recorren los salones donde pasaron la infancia y la adolescencia con emoción y cierta nostalgia. Mas, los hijos y nietos que asistieron a la misma Escuela, aunque en otro edificio, han disfrutado los estudios que conservan la esencia que dejaron sus huellas: en el significado de "tu voz es rumbo lejano" y en "tu paso es senda madura" y comparten el legado venturoso de la Escuela Normal Mixta Dr Eduardo Costa. Egresados 1948 Te invitamos a compartir tus anécdotas y fotos en la Facebook: Los 100 años de la escuela normal de Campana. Agendá el 16 de septiembre.

Escuela Normal:

Caminando hacia los 100

Por ex docentes y ex alumnos de la ENEC

