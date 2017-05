Educación: ¿Hacia dónde vamos?

Analía Carrasco

Hay intervenciones o influencias del entorno que provocan un efecto de adormecimiento. Nos encandila el brillo carente de sustancia y de verdad, y nos dejamos llevar fácilmente. Varios de estos fenómenos son estudiados especialmente por la sociología. En medio de tanta confusión, ¿cuánto más desorientados en esta masa de incertidumbre se encontrarán los más pequeños? Una de las más potentes y alarmantes influencias de estos tiempos sin dudas lo son los medios de comunicación. Y esto es así, porque los niños y jóvenes aún no están preparados para seleccionar de manera crítica a qué cosas exponerse y como preservarse. Están solos. Esta semana se hicieron muy populares los dichos de Marcelo Bielsa, en la segunda edición de "Somos Fútbol", sobre el rol que están cumpliendo los medios de comunicación en la educación de los niños, a falta de una influencia efectiva por parte de la familia o de la escuela, que supuestamente sí son quienes estarían interesados en el crecimiento sano y pleno de los niños y jóvenes. Convengamos que, si bien siempre han habido adultos que se encargaron de la educación y de la instrucción de los niños, está repleto a lo largo de la historia -y muy probablemente quien lea estas líneas haya sido víctima de estas prácticas-, de intervenciones adoctrinadoras y autoritarias que provocaban un adormecimiento en las pequeñas conciencias al imponerles un determinado pensamiento o conocimiento que no estaban interesados en adquirir, o bien que no estaban preparados aun intelectualmente para recibirlo, pero que debían cumplir con ello para evitar la sanción del sistema educativo como tal. Este efecto de empobrecimiento de las mentes sería lo opuesto al empoderamiento, la creatividad y la acción constructiva. Y sabemos muy bien que esto continúa sucediendo en nuestras aulas. Otra noticia alarmante de la semana fue el caso de la docente de inglés que publicó en las redes sociales una foto del examen de una alumna que se encontraba corrigiendo. Dejando a un lado el por qué de semejante decisión, que será sin dudas sancionada como corresponde, creemos que esto evidencia un vacío de sentido en la tarea de los que estamos en contacto con los niños y jóvenes. Habla de una falta de propósito. Qué inmensa y qué crucial se torna la tarea de cada adulto: la educación es una responsabilidad de cada ciudadano, y esto es porque los más jóvenes siempre están observando nuestras acciones. Y más importante aún: siempre están indagando sobre la intencionalidad que las sustenta, aunque a veces parezca que sólo nos están desafiando. Pero la escuela y muy en especial sus actores, no pueden de ninguna manera dejarse influenciar por los medios de comunicación, o por la necesidad de sentirse importantes o mejores que otros. Menos aún de sus alumnos. Cada persona es única e irrepetible, y cada uno de nuestros alumnos y alumnas son tesoros, a los que tenemos la inmensa tarea de guiar, para que puedan brillar al máximo y para que se conviertan en personas de bien. Es la tarea más noble que pueda existir, y necesitamos confiar plenamente en que es así, para que podamos construir, junto con ellos, un futuro de esperanza. Analía Carrasco, Lic. en Ciencias de la Educación

Educación: ¿Hacia dónde vamos?

Por Lic. Analía Carrasco

