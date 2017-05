P U B L I C





El reclamo surgió porque el "Rayo Rojo" incluyó a un jugador que estaba suspendido por acumulación de amarillas. De esta manera, el Auriazul suma tres puntos que los devuelven a la pelea por ingresar al Reducido por el segundo ascenso. Es dura la afirmación, pero real: en este 2017, Puerto Nuevo ha sumado más puntos en los escritorios de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que en el campo de juego. Es que once partidos disputados este año, sólo ha cosechado tres empates (y ocho derrotas), mientras que a través de fallos del Tribunal de Disciplina ha sumado cinco puntos. Primero fueron dos, a partir de la decisión de AFA contra Liniers, al que se le quitaron todos los puntos de los encuentros que disputaron Maximiliano Castano y Matías Fleitas, por ser éstos jugadores con contrato profesional. Por dicho fallo, el Auriazul incorporó dos unidades a su cuenta, dado que en el cotejo de la primera rueda habían igualado 0-0 en Campana. Y el último viernes se conoció la decisión del Tribunal de Disciplina que avaló la protesta interpuesta por Puerto Nuevo ante Muñiz, dado que el pasado 2 de mayo, cuando el Rayo Rojo visitó el estadio Carlos Vallejos, alistó a Mathias Bellini, quien se encontraba suspendido por acumulación de amarillas. Esta situación fue reclamada por el equipo de nuestra ciudad: "La institución que representamos se vio perjudicada por una manifiesta ventaja deportiva", señalaba el escrito presentado por Puerto Nuevo, que fue avalado por el Tribunal, dado que dicha suspensión había sido publicada el 28 de abril en el Boletín 5328. "Ante la irrefutable transgresión cometida por el Club Deportivo Muñiz, al incluir indebidamente al jugador Mathías Agustín Bellini, en la planilla del encuentro que sostuvieran en Primera División "D" con su similar del Club Puerto Nuevo, corresponde dar por perdido el encuentro protestado", marca el fallo. Y como el Auriazul ese día perdió 1-0 por el gol convertido por Maximiliano Gallardo a los 42 del segundo tiempo (cuando jugaba con un hombre de más por la expulsión del propio Bellini a los 25 de esa etapa), sumó tres puntos que ahora le permiten llegar a los 28. De esta manera, comparte ahora la 11ª posición con Lugano y se encuentra a tres unidades del noveno lugar que ocupa Claypole, el último de los equipos que se estaría clasificando al Reducido por el segundo ascenso. Una situación que puede motivar a un plantel que no ha encontrado resultados positivos en este 2017, pero que todavía se mantiene con chances reales de poder acceder al Reducido. El martes, frente a Yupanqui, tendrá una inmejorable oportunidad para demostrar que puede estar esa pelea. Y también para dejar atrás aquello de que sumó más puntos en los escritorios de AFA que la cancha. COMENZÓ LA 27ª FECHA. Con cuatro partidos ya disputados está en marcha la fecha 27 del campeonato de la Primera D. Todo comenzó el viernes, con la goleada que le propinó el ascendente Lamadrid a Lugano, al que venció por 4 a 0. Luego, el sábado, Ituzaingó se puso a tan solo un punto del líder Alem al derrota 2-0 como local a un Centro Español cada vez más hundido en la tabla de los Promedios (está último con 0,777). Ayer, además, Argentino de Rosario le ganó 1-0 a Liniers y quedó a cuatro puntos de la cima, mientras que Deportivo Paraguayo superó 2-1 a Juventud Unida. Hoy domingo jugará el líder Leandro N. Alem, que recibirá la visita de Claypole. Finalmente, la fecha se cerrará el martes con tres partidos: Yupanqui vs Puerto Nuevo; Victoriano Arenas vs Muñiz; y Central Ballester vs Atlas, todos desde las 15.30 horas.





Foto: Archivo. El pasado 2 de mayo Puerto Nuevo había caído 1-0 como local ante Muñiz, quien sacó la diferencia en el final del encuentro.



Primera D:

La AFA avaló la protesta de Puerto Nuevo contra Muñiz y le dio por ganado el partido

