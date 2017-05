Rincón Tuerca

P U B L I C





E-MAIL: rincontuerca@ubbi.com SUPER TC 2000: La categoría está desarrollando durante este fin de semana otra carrera del Campeonato en el autódromo de Rosario. Televisa Canal 13 desde las 10.30 a través del programa "Carburando". REUNION: Tras la reunión desarrollada en la sede de la categoría Alma se avanzó con el tema de darle forma al reglamento de la Clase Tres donde además de arrancar en la última fecha hay varios pilotos interesados en sumarse a la misma. ESPECIAL: Parece que la dama que viene participando en la alta competencia buscando pelear el campeonato está atravesando un momento muy especial donde se muestra muy enamorada de su actual pareja y se distrae a la hora de correr. En el equipo dicen que ya le hablaron para que no se le mezclen sus dos amores el de correr y el de su novio. SPORT 1050: La propuesta es en el autódromo platense para la categoría este fin de semana con su habitual parque de autos donde están utilizando el trazado mas corto sin chicana. FINALIZAR: Tras la carrera de la Clase Tres del Turismo Zonal Pista en el autódromo capitalino el campanense Daniel Vidal finalizó sexto sumando puntos para el campeonato con el Corsa que atiende Dante Tamburini. CHARLA: A propósito de Dante Tamburini días atrás estuvo en Campana donde mantuvo una charla con Vidal para evaluar el trabajo que se viene realizando con el auto de carrera donde piensan que deben estar más adelante y se implementarán algunos cambios de cara a la carrera de la Plata. Bienvenido! SEGUNDO: Dentro de esta estructura de Tamburini está el segundo auto el Gacel que se está armando a nuevo con el cual al estar terminado se evaluará si retoma este vehículo para lo que resta del campeonato. PREOCUPADOS: Para cerrar con el tema Vidal-Tamburini los muchachos están preocupados con el más joven del equipo un tal Manuelito que se olvida de llevar la play, la pelota y sus juegos durante el fin de semana de carrera y se pone insoportable durante cada jornada y no hay manera de tenerlo tranquilo al hincha del Barcelona. Será para tanto? TC MOURAS: Nueva propuesta de la categoría durante este fin de semana en el autódromo de La Plata donde la TV Pública desde las 11 hs. Televisa a través del programa "Carreras Argentinas". CONTENTO: Andres Romero se muestra contento con su nuevo emprendimiento comercial en la calle Pagola al 731 en Zárate donde está trabajando en proveer todo para los karting desde repuestos hasta trampas y accesorios para cualquier categoría. SUMARSE: El auto está terminado para sumarse al TC Bonaerense pero por el momento por cuestiones personales Fernando Rivas no se sumará a la Alta Competencia aunque las ganas siempre están latente. CHASIS DEL REGIONAL: La categoría visita el autódromo de Baradero por otra carrera del campeonato con su habitual parque de autos donde desde las 10 hs están arrancando con su espectáculo. ACAPARAR: Lucas Dobladez está conforme con el buen arranque que tuvo en la categoría Alma con su auto para la clase promocional donde buscar acaparar experiencia en esta temporada con este auto que atiende Ruben Alfonso. OLVIDAR: Continuando con Lucas el joven piloto no se olvida de su paso por el karting y ya lo invitaron para una carrera especial pero igual está entusiasmado de hacer algunas competencias mas en la categoría Kart Plus en esta temporada. TRABAJO: Otro interesante trabajo en pista desarrolló en el autódromo de Brandsen el piloto campanense Juan Pablo Galliano con su quinto puesto en la final en un trazado de tierra y corriendo bajo la lluvia con la Cupecita en la Clase "A" del TC Bonaerense. BINOMIO: A propósito de Juampi Galliano en el equipo esperan que su hermano Juan al igual que en Baradero decida volver a subirse al auto de carrera para seguir haciendo experiencia pensando en armar un binomio en su momento para correr en la categoría. Dicen que la decisión depende solo del interesado. P.A.K.O.: Nueva presentación de los pilotos asociados del karting del Oeste en el Kartódromo de Zárate por otra carrera del Campeonato. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. TC PISTA MOURAS: En el Autódromo de La Plata la categoría encara este fin de semana otra fecha del calendario con su habitual parque de autos. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Carreras Argentinas". CALENDARIO: La propuesta de German Henze es hacer todo el calendario en la categoría del enduro donde la próxima fecha será en junio en la ciudad de Tandil, mientras tanto sigue entrenando y se sumará alguna de motocross. PARTICIPANDO: En este mundo del motocross otra buena temporada para los chicos de Campana como Julian y Marcos Garrido que vienen sumando podios, puntos para el campeonato y carreras ganadas donde vienen participando en la categoría MX del Norte y en el Campeonato Argentino de Motocross con el respaldo de sus padres que ponen mucho de ellos para este lindo momento. PROKART: Esta especialidad del karting visita el kartódromo argentino durante este fin de semana con todas sus clases donde desde las 10 hs arrancan con la clasificación. FECHA: Mauro Santucho sigue trabajando en su taller "El Templo" de cara a la próxima fecha con sus motores donde hay posibilidades de sumar otro piloto más a su actual estructura que viene últimamente sumando podios. FORMULA E: Otro fin de semana para la categoría que tiene actividad con el Gran Premio de Francia durante esta nueva carrera del presente calendario. PILOTOS: Dos nuevos pilotos están por estos días cerrando su participación con el equipo de Juan Sbarra en la categoría Ama que vendrían a sumarse al resto de pilotos que integran el taller y el equipo del flamante papá de Milo. CENA: Como suele suceder todos los meses los integrantes de lo que fuera la comisión directiva de la categoría Alma en su momento se reunieron en restaurant de la ciudad de del Viso para recordar y disfrutar de la velada con cena de por medio rociada con buen vino francés. FORMULA APA: La categoría Escuela del automovilismo zonal desarrolla otra fecha de su calendario en el autódromo platense en este fin de semana con otro parque importante de máquinas. GANADORES: La categoría Alma viene de correr en La Plata donde los ganadores fueron en la Clase Tres: Omar Di Martino, Promocional: Darío Lopez en Clase Dos: Oscar Dufouc en el TC 1100 fue para Marcos Cordani y en la Copa Master: Adrian Rodriguez. TERMINAR: Ivan Gonzalez aún no terminó la Cupé Chevrolet para la GTB del Regional que cuenta con planta impulsora que realiza Bruno Aleotti y el chasis a cargo de Enrique Balzano lo que se desprende que aún habrá que seguir esperando. PENSAR: Esto hizo pensar al representante de Zárate que era conveniente buscar por otro lado y ahora Don Gonzalez quiere armar un Fiat para la categoría GT 900 y está en la idea de encontrar un auto para lograr tal objetivo. Por el momento no apareció el auto deseado pero sigue en la dulce espera. DESAFIO COMPETIZIONE: La monomarca visita el autódromo de Rosario durante este fin de semana con su habitual parque de autos. Televisa Canal 13 desde las 10.30 hs a través del programa "Carburando". PREGUNTAR: Días atrás el programa televisivo "Motosport" puso al aire un video donde se mostró una final de la clase Dos en un gran premio en el recordado autódromo de Benavidez y allí afloró el recuerdo para el piloto local campeón de esta especialidad y el flaco ya preguntó los costos actuales para subirse a un Fiat Uno. Aunque aún no se lo comentó a su socio para estos emprendimientos ya se vio la primera intención. CARO: Alguien pensó para los mil kilómetros de Buenos Aires con la carrera especial del Turismo Carretera invitar a Diego Aventin y el piloto en cuestión no confirmó nada pero además si agregó que hoy no se puede correr en esta categoría porque está muy cara y no es fácil de solventar. INTENCION: Leandro Bijarra tiene el auto guardado en su galón y si alguien aparece con la sana intención de comprarlo no habrá problemas para desprenderse del mismo. El auto está listo para correr y será cuestión de probarlo. RALLY FEDERAL: La categoría lleva adelante otra competencia en este fin de semana con el Rally en la ciudad de Huges con todas sus clases. Hoy desde las 9 hs se desarrolla la última parte de la actividad. ENCAMINADOS: Varios proyectos están ya bien encaminados y saldrán a la luz en los próximos días por parte del club del Primer Automóvil Argentino donde sus dirigentes vienen trabajando en forma ordenada y armando un calendario para lo que resta del año. IMPORTANTES: Otro buen fin de semana para Valerio Diamante el que le tocó vivir el pasado domingo donde en la Clase Uno del Turismo Pista ganó una carrera y en la otra final llegó décimo sumando puntos importantes para el campeonato donde viene estando en los primeros puestos. ENCAJADO: En cuanto al de Los Cardales Claudio Cruzado venía para hacer podio y en algún momento lideró la carrera pero faltando pocas vueltas para la final se fue afuera y debió abandonar al quedarse encajado en el barro perdiendo toda posibilidad en esta final de la Clase Uno del Turismo Pista. FORMULA METROPOLITANA: La categoría encara este fin de semana otra fecha del campeonato con su habitual parque de autos en el autódromo de La Plata donde desde las 11 hs televisa a través del programa "Carreras Argentinas" la TV Pública. RALLY MUNDIAL: Como se viene esperando este fin de semana se desarrolla otra fecha del Rally Mundial con su competencia con el Gran Premio de Portugal finalizando en el día de hoy. DEFINIR: La próxima carrera de la categoría TC Bonaerense será en Dolores un autódromo que visitan por primera vez en el año y se decidió que esta competencia sera con pilotos invitados. El piloto campanense está defiendo quien ocupará su butaca como el invitado. Maxi Juan es una posibilidad. A.S.M.: La categoría visita el autódromo platense en este fin de semana para desarrollar otra carrera del campeonato con su habitual parque de autos. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Carreras Argentinas". SERA CIERTO? Que ya están los terrenos y el predio para poder construir en su momento un kartódromo de tierra en nuestra zona donde se podrá tener un escenario para estas categorias escuelas.?

Rincón Tuerca

