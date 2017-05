La Auténtica Defensa. Edición del martes, 23/may/2017 HCD:

Fuertes críticas de la oposición por la falta de acceso a la información y la ”discrecionalidad” administrativa







Los bloques del FpV, UV Calixto Dellepiane y Frente Renovador expresaron serios cuestionamientos a la Rendición de Cuentas. Los tres bloques opositores presentaron este lunes fuertes cuestiona-mientos a la Rendición de Cuentas 2016. La UV Calixto Dellepiane volvió a criticar el nivel de acceso a la información, mientras que el Frente para la Victoria utilizó la contabilidad remitida por el Gobierno para declarar "inventada" la "pesada herencia" dejada por la gestión Giroldi y acusar al intendente de encabezar una "administración discrecional" de los recursos públicos. Las discrepancias con la lectura oficial de la Rendición fueron tantas que el concejal Carlos Gómez (UVCD) solicitó que el informe que había realizado su bancada le sea adjuntado y enviado en conjunto al Tribunal de Cuentas. La embestida del cantlismo pasó sobre todo por el acceso a la información financiera municipal. "Roses y el Ejecutivo la niegan constantemente", consideró Gómez. "Queremos saber qué pasó con los que se jactaban de transparencia", ironizó. También cargó contra las licitaciones abreviadas, procesos amparados en diversas declaraciones de emergencia tantos locales como provinciales. "La re-funcionalización de la Biblioteca (del Parque Urbano) no es una urgencia de ningún tipo", señaló. Y cuestionó la contratación de asesoría externas como la proporcionada por el estadio Massad a la hora de elaborar las primeras ordenanzas Fiscal e Impositiva aprobadas el año pasado. "El Ejecutivo contaba con los equipos para preparar estas normativas que terminaron teniendo problemas técnicos y legales graves", afirmó. Desde el bloque del FPV-PJ, Luis Chesini puso a la Secretaria de Obras Públicas como "un ejemplo de la discrecio-nalidad con la que se ha manejado este Gobierno". "Han utilizado la obra pública –denunció- para asignar obras a empresas amigas. Millones se asignaron directamente, evadiendo las disposiciones de la Ley Orgánica e incumpliendo todos los procedimientos". "La mayoría de los proveedores los dieron de alta después de la asunción de este Gobierno", agregó. Mencionó como casos testigos las adjudicaciones de la infraestructura para el barrio Los Pioneros, los desagües pluviales del barrio Dignidad, el asfalto del acceso a Las Praderas y la compra de herramientas para cortar el pasto. En tanto, su compañera de bancada Soledad Calle consideró que "la mentira de la deuda y la administración a discreción son los dos ejes fundamentales que deja esta rendición". Explicó que el pago a proveedores por servicios prestados durante la gestión Giroldi no superaron a lo largo del año anterior los 2 millones de pesos. Por el contrario, subrayó que el armado de un estado de crisis ficcional le permitió al Gobierno sancionar emergencias y manejar los recursos municipales sin límites. El bloque del Frente Renovador no fue más benigno. Marco Colella arremetió contra "los cargos políticos mejor pagos de la provincia de Buenos Aires", funcionarios que cobran altos sueldos "a través de bonificaciones" que terminan triplicando su básico "en contraposición con los bajos salarios de los trabajadores municipales". Por otra parte, acusó abiertamente al Municipio –sea por acción u omisión- de avalar sobreprecios. "Hay costos llamativamente altos", dijo, antes de compartir sus averiguaciones: que un metro cuadrado de pintura sintética el Municipio lo paga $650 cuando se puede conseguir a $440; y que en 2016 el alquiler de un camión batea le costó a los vecinos $180 mil por mes mientras que él hoy lo conseguiría contratar por $120 mil. Lo único en lo que no se pusieron de acuerdo los bloques opositores fue en la deuda dejada por la gestión Abella tras su año inaugural de Gobierno. El massismo asegura que son 180 millones; el dellepianismo, $100 millones; y el FPV, $42 millones.

NINGUNO DE LOS BLOQUES OPOSITORES ACOMPAÑÓ LA RENDICIÓN DE CUENTAS.



HCD:

Fuertes críticas de la oposición por la falta de acceso a la información y la ”discrecionalidad” administrativa

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: