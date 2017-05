Se realizó en la UTN la jornada sobre suicidio adolescente y escuela

La Lic. Nogueira señaló que es necesario pensar "estrategias conjuntas para enfrentar este flagelo que no solamente afecta al adolescente directamente sino a toda la sociedad". En el Aula Magna de la Facultad Regional Delta, la Licenciada Carolina Nogueira disertó junto con del Foro Infancia Robada Campana y SADOP. "La realidad es dura, pero las herramientas que tenemos son potentes", le comentó a La Auténtica Defensa. "El suicidio adolescente es una problemática de salud mental muy importante", asegura Carolina Nogueira, Licenciada en Educación nacida en Formosa. Ella disertó el jueves pasado en la Facultad Regional Delta UTN frente a más de 180 personas, entre docentes de escuelas privadas y públicas de Zárate y Campana, equipos de orientación, pastores de distintas iglesias y alumnos del Instituto Nº 15. También estuvieron presentes integrantes de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, entre ellos, Martín Borradas de la Dirección de Asistencia a Víctimas. Además participaron concejales y funcionarios del Municipio y Silvia López, inspectora Jefa Distrital. La jornada de concientización y visibilización fue organizada en conjunto entre la Sociedad de Docentes Particulares (SADOP) y el Foro de Infancia Robada Campana a cargo de Rita García, quien expresó: "Este es un tema muy profundo y doloroso para aquellos que trabajamos con adolescentes. Esta jornada abre la cabeza para pensar qué es lo que hacemos por los adolescentes en la ciudad". Nogueira durante el encuentro enfatizó que el suicidio "es un golpe muy duro" y que es necesario que desde todas las profesiones, sectores y ámbitos se piensen "estrategias conjuntas para enfrentar este flagelo que no solamente afecta al adolescente directamente sino a toda la sociedad, familia, escuelas, todo aquel que esté contacto con esta etapa de desarrollo tan particular. La realidad es dura pero las herramientas que tenemos son potentes", remarcó. "El acto suicida es el momento en sí de quitarse la vida que puede ser el resultado de dos procesos: de haber pensado deliberadamente en el acto a cometer o puede estar caracterizado por una cuestión emocional", explicó. Y agregó que "el suicidio no es una locura, es un proceso de deterioro de facultades psíquicas que finaliza con el acto suicida". El bullyng es uno de los factores de riesgo más importante en relación al suicidio adolescente. Todo el desarrollo psicosocial de la adolescencia ha cambiado, la importancia que se le asignan a los pares hoy no es la misma que hace 10 años. "Se está convirtiendo al par, al grupo y al otro en un factor de socialización sumamente importante", señaló Nogueira. E hizo hincapié en que "hoy hay altos niveles de crueldad, de violencia y maltrato", por lo que hay que "construir con los adolescentes una convivencia sana, lo cual no es fácil. Todos tenemos que hacer el esfuerzo de enseñar para tratarnos bien", aseguró. María Cecilia Navarro, de SADOP, expresó: "Nos interesa proporcionar a los docentes, que son aquellos están más en contacto con los jóvenes, herramientas que ayuden a prevenir, contener, trabajar con cada uno de estos niños y adolescentes que sufren distintas dificultades". En la jornada que se extendió por tres horas, Nogueira presentó algunas cuestiones que detalla en su libro "Desanudando Silencios. El suicidio y la escuela". "La escuela es un lugar de ruido, genera vida y movimiento. La escuela el día después que se suicida un joven es lugar de silencio. Este representa en algunos casos el duelo, la impotencia, la tristeza, la culpa tanto a nivel de adultos como adolescentes. Lo importante es que para atravesar ese silencio tenemos que desanudarlo. Esto significa re-elaborar la situación que produjo ese silencio", manifestó. Finalmente, Rita García adelantó que el 22 de junio visitará Campana la madre de Ángeles Rawson en el marco de una jornada sobre violencia de género. Cifras Hay 800.000 mil suicidios por año en todo el mundo. Un suicidio cada 40 segundos. Es la segunda causa de muerte de adolescentes en el mundo, de jóvenes entre 5-29 años. El 75% de los casos se da en países de bajos y medios ingresos. Se suicidan más hombres pero quienes lo intentan más son mujeres. Mecanismos más utilizados: el ahorcamiento-sofocación, armas de fuego, envenenamiento (ingesta de pastillas). Nogueira también mencionó cutting (consiste en cortarse la piel con una navaja u objeto afilado, para dejar marcas o tatuajes en el cuerpo, principalmente en los brazos y muñecas).





LA LIC. NOGUEIRA DISERTÓ ANTE UN AUDITORIO COLMADO EN LA UTN.



Se realizó en la UTN la jornada sobre suicidio adolescente y escuela

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: