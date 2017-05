La Auténtica Defensa. Edición del martes, 23/may/2017 Villa Dálmine:

SE CERRÓ LA FECHA 34 La fecha 34 del Nacional B terminó anoche con el empate sin goles entre Argentinos y Almagro. De esta manera, el Bicho no pudo seguir escapándose del tercero, aunque sigue teniendo buen margen en su camino de regreso a Primera División (le lleva 10 puntos a Chacarita, que está tercero). En tanto, el domingo se dieron resultados que calentaron más la lucha por la permanencia en la categoría. Es que ganaron Juventud Unida de Gualeguaychú (2-1 frente a Santamarina) y Estudiantes de San Luis (2-1 a Atlético Paraná), por lo que Douglas Haig cayó en zona de descenso, al tiempo que All Boys quedó en el límite (ver tabla). El domingo también jugaron: Los Andes 2-2 Independiente Rivadavia; Crucero del Norte 1-1 Brown de Adrogué; Gimnasia (J) 1-1 Boca Unidos; e Instituto 2-0 Ferro Carril Oeste. Antes, el sábado: Douglas Haig 1-1 Villa Dálmine; Nueva Chicago 0-0 Central Córdoba (SdE); Chacarita 1-0 All Boys; San Martín (T) 1-2 Guillermo Brown (Puerto Madryn).



Luego del empate 1-1 en Pergamino, el plantel Violeta, que quedará libre en la próxima fecha, inició ayer un período de dos semanas de entrenamientos antes de su próximo compromiso, que recién será el sábado 3 de junio ante Atlético Paraná. Un resultado positivo y tiempo de trabajo. Eso es lo que pedían cuerpo técnico y jugadores de Villa Dálmine para este presente complicado que atraviesa el equipo. Y eso es lo que tienen por estos días: es que el empate dejó conformidad en el seno del plantel que quedará libre en la próxima fecha y, por ello, tendrá dos semanas de trabajo de cara a su próximo compromiso, el sábado 3 de junio ante Atlético Paraná. Un período que comenzó ayer en las instalaciones de Mitre y Puccini. "Empatar de visitante sirve, pero también es cierto que faltaba poco, íbamos ganando y nos ilusionamos con el triunfo. Lo que nos dejó conforme es que los chicos van encontrando un rumbo", remarcó Felipe De la Riva ante los micrófonos de "Fútbol con Estilo" (FM Radio City) tras la igualdad 1-1 frente a Douglas Haig. "Se vio a un equipo más sólido, más ordenado y concentrado. Nos falta juego, pero vamos a tratar de encontrarlo en estos días que quedamos libres para mejorar de mitad de cancha hacia adelante", agregó el entrenador Violeta. En cuanto al trámite del encuentro, el DT uruguayo señaló: "La cancha estaba muy pesada y eso nos complicó en lo físico. No hemos tenido suerte con el calendario. Nosotros tuvimos que viajar (a Misiones) mientras Estudiantes de San Luis y Douglas Haig nos enfrentaron tras quedar libres. Y en los últimos 20 minutos se notó eso. Ellos metieron tres cambios que entraron bien. Empujaron y a nosotros nos costó encontrar los cambios que necesitaba el equipo". Finalmente, De la Riva marcó las claves de estas dos semanas de entrenamientos antes del choque con Atlético Paraná: "Tenemos que trabajar muchísimo y seguir levantando en la parte anímica, porque lo que se viene es muy difícil. Para pelear la permanencia en la categoría hay que estar preparado, por la presión que se puede sentir. Ahora vamos a trabajar para conseguir el triunfo en casa, tenemos que ganar el próximo partido". LOS JUGADORES Entres los jugadores también hubo conformidad sobre el punto obtenido en Pergamino: "Nos viene bien, nos da respiro. Y nos vamos conformes con el sacrificio", afirmó Rubén Zamponi. "Sabíamos que el partido se podía dar de la manera en que se dio y que teníamos que tratar de aprovechar nuestras oportunidades porque iba a ser importante pegar primero. Lamentablemente no alcanzó para ganar, pero estuvimos bien, estuvimos sólidos y defendimos de buena manera, más allá de todo lo que empujaron en el segundo tiempo", agregó el "Tano". "Necesitábamos los tres puntos, pero al menos nos volvemos con algo a Campana", señaló por su parte Lautaro Fórmica, quien valoró el tiempo de trabajo que tendrá por delante el equipo: "Creo que nos van a venir muy bien estas dos semanas para descansar, pero sobre todo para entrenar y trabajar lo que quiere el técnico". En ese sentido también se refirió Zamponi: "Ahora nos vamos a dedicar a mejorar las falencias y a maximizar nuestras virtudes. El descanso es sólo en cuanto a la competencia, después tenemos mucho que trabajar para llegar bien a la parte final del torneo y salir de esta situación". En tanto, la figura del encuentro en Pergamino, Fernando Otarola, aseguró que "este es el camino" tras el empate ante Douglas Haig. "Mostramos ganas, actitud, concentración. Hay que agarrarse de las cosas positivas para sumar confianza. Creo que estamos mejorando", remarcó el arquero Violeta. Una línea en la que también se expresó Ezequiel Cérica, sobre todo pensando en mejorar el andamiaje ofensivo del equipo: "Si agarramos confianza y aprovechamos el tiempo de trabajo, vamos a soltarnos más".

Los 11 titulares de Villa Dálmine en Pergamino. Foto: Twitter @VilladalmineOK VACUNAS, MEDICIONES Y LESIONADOS En el regreso a los entrenamientos, el plantel de Villa Dálmine no sólo realizó ejercicios físicos y futbolísticos, sino que ayer también pasó por el consultorio médico, donde los jugadores se aplicaron la vacuna antigripal y se realizaron diferentes estudios y mediciones musculares bajo la supervisión del Dr. Pablo De Caso. En cuanto a los lesionados, el cuerpo técnico espera tener a disposición para el choque frente a Atlético Paraná tanto a Pablo Ruiz (sufrió una contusión en el gemelo de su pierna izquierda) como a Lucas Favalli (inflamación músculo-tendinosa en un hombro) y Ángel Alonso (desviación de tabique nasal).

Luego del empate en Pergamino, el plantel regresó hoy a los entrenamientos en Mitre y Puccini. Foto: Twitter @VilladalmineOK



