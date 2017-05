La Auténtica Defensa. Edición del martes, 23/may/2017 Primera D:

Puerto Nuevo se presenta como visitante ante Yupanqui con la chance de llegar el noveno puesto







Si gana, el Auriazul igualará la línea de Claypole y se meterá en zona de clasificación al Reducido por el segundo ascenso. Esta tarde, Puerto Nuevo enfrentará como visitante a Yupanqui en un partido correspondiente a la 27ª fecha de la Primera D que se jugará desde las 15.30 horas en cancha de Lugano con arbitraje de Diego Molina. Y para el Auriazul será una nueva oportunidad de meterse de lleno en la lucha por la clasificación al Reducido que definirá el segundo ascenso a la Primera C. Es que impulsado por el fallo del Tribunal de Disciplina de la AFA, que le otorgó los tres puntos del partido disputado ante Muñiz por la mala inclusión de Matías Bellini (estaba suspendido), el equipo conducido por Carlos Hernández tiene la posibilidad de alcanzar a Claypole en la novena posición (último lugar de acceso al Octogonal). Para este compromiso, el entrenador recuperará a dos piezas importantes de la defensa: los centrales Paulo Boumerá y Joaquín Montiel. En cambio, perderá a Raúl Colombo, quien por razones laborales no podrá decir presente. Entonces, Puerto Nuevo formaría con Luciano Berro; Tadeo MacIntyre o Antoni Rodríguez, Paulo Boumerá, Montiel o Rodríguez, Luis Ibarra; Franco Colliard, Kevin Redondo, Maximiliano Díaz, Juan Peloso; Michel Bustamante y Carlos Perrona. El "Portuario" todavía no ha podido ganar en la cancha en este 2017: suma tres empates y ocho derrotas en once presentaciones (en cambio, sí sumo cinco puntos, producto del fallo contra Liniers y del reclamo hecho contra Muñiz). Por su parte, Yupanqui tampoco llega de buena forma a este encuentro: en los últimos 10 partidos, consiguió sólo dos victorias y un empate, sufriendo siete derrotas. Las últimas dos caídas fueron consecutivas y acumula tres juegos sin marcar goles. ALEM ASEGURÓ SU LIDERAZGO. El domingo, en el único encuentro que disputó la divisional ese día, Leandro N. Alem superó 1-0 a Claypole y, de esa manera, llegó a los 61 puntos y volvió a tomar cuatro puntos de distancia para ratificar su liderazgo en la Primera D. Es que el sábado se le habían acercado peligrosamente Ituzaingó (57) y Argentino de Rosario (54), quienes habían vencido a Centro Español y Liniers respectivamente. Además, ese sábado, Deportivo Paraguayo derrotó 2-1 a Juventud Unida, mientras que el viernes, Lamadrid había goleado 4-0 como visitante a Lugano. Hoy, además de Yupanqui vs Puerto Nuevo, también jugarán: Victoriano Arenas vs Muñiz y Central Ballester vs Atlas.

PUERTO NUEVO TIENE UNA RACHA DE SEIS DERROTAS SEGUIDAS ANTE YUPANQUI. PUERTO NUEVO VS. YUPANQUI: EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 46: En 45 partidos, Puerto Nuevo venció en 19 ocasiones, Yupanqui ganó 17 veces y empataron 9 partidos; Puerto marcó 69 goles, mientras que Yupanqui convirtió 61. COMO LOCAL PUERTO NUEVO: jugaron 23veces. Puerto Nuevo ganó 11 (43 goles); Yupanqui ganó 7 encuentros (28 goles). Empataron 5 veces COMO LOCAL YUPANQUI: en 22 encuentros, Puerto Nuevo ganó 8 (26 goles) y Yupanqui logró 10 victorias (33 goles). Empataron en 4 oportunidades. EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA: El 12 de noviembre de 2016, por la 12ª fecha, Yupanqui le ganó 2-0 a Puerto Nuevo en Campana con goles de Gabriel Roldán (de penal) y Gianfranco Acosta. EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE: el domingo 27 de septiembre de 2015, por la 27ª fecha de la Primera D, Yupanqui le ganó 1-0 a Puerto Nuevo con gol de Ezequiel Giachello en cancha de Liniers. APOSTILLAS: Siete juegos sin victorias lleva Puerto Nuevo sobre Yupanqui, con una igualdad y seis caídas consecutivas. La última victoria "Portuaria" sobre el "Trapero" se remonta al Miércoles 10 de octubre de 2012, por la 1ª fecha de la Primera D 2012/13, como visitante, por 2 a 1, con tantos de Maximiliano Zerbini y Sebastián Giardino (César Sandoval, de penal, marcó para Yupanqui). Este partido tuvo la particularidad de comenzar el martes 14 de agosto y se completó el 10 de octubre a causa de la lluvia. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL TRIUNFO VISITANTE DE 2001. Fue el sábado 12 de mayo por la 14ª fecha del Torneo Clausura de la Primera D: YUPANQUI 0 - PUERTO NUEVO 2. YUPANQUI (0): Patricio De la Rosa; Lucas Solomita, Carlos Varela y Chervo; Omar Czyz, Héctor Galeano, Julio Fleitas, Mauro Enrique (Comas) y Ariel Selle (Izurriaga); Domingo Alfonso (Aníbal Valente) y Diego Barbeito. DT: Víctor Pardo. SUPLENTES: Leonardo Luna y Hernán Díaz. PUERTO NUEVO (2): Fausto Lastiri; Gastón De Armas, Cristian Pérez, Walter Barrios y Nicolás Gásperi; Alexis González (Carlos Barrios), Marcos Cejas, Julio Todaro (Jorge Jonval) y Federico Gásperi (Luis Muñoz); Maximiliano Coronel y Marcelo Pasquet. DT: Roque Cabezas. SUPLENTES: Maximiliano Lares y Víctor Andrade. GOLES: PT 25m Marcelo Pasquet (PN) y 42m Walter Barrios (PN). CANCHA: Sacachispas. ARBITRO: Fabián Mousseaud. RECAUDACIÓN: $ 90.

