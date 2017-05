La Auténtica Defensa. Edición del martes, 23/may/2017 La CGT Zárate-Campana participó de una importante reunión convocada en Baradero







Junto a legisladores y gremialistas se analizó la "crítica situación laboral", en un encuentro organizado por la Mesa Sindical de dicha ciudad. "Hay una correspondencia absoluta entre la política del gobierno nacional y la actitud agresiva e irrespetuosa de las empresas para con los trabajadores y sus derechos", remarcó Abel Furlán, titular de la CGT Regional. La CGT Regional Zárate-Campana, a través de su titular, Abel Furlán, participó días atrás de un importante encuentro en Baradero, a donde también asistieron otros legisladores nacionales y dirigentes gremiales para discutir "la crítica situación laboral" que atraviesa dicha ciudad luego de los cierres de empresas como Atanor. "La apertura indiscriminada de las importaciones, la actitud agresiva adoptada por las grandes empresas aprovechando el actual contexto político y el incumplimiento de la legislación nacional e internacional por parte de los Ministerios de Trabajo, Federal y Provincial", fueron los argumentos expuestos en esta reunión convocada por la Mesa Sindical de Baradero. El evento, realizado en la sede del SOERM, organización gremial de los trabajadores de Ingredion (Refinería de Maiz) contó con la presencia de los diputados nacionales Héctor Recalde, Adrián Grana, Carlos Kunkel, Edgardo Depetri,, Diana Conti y Carlos Castagneto (además del mencionado Abel Furlán), legisladores provinciales y dirigentes de organizaciones gremiales que tienen competencia en la región. "Tenemos 180 operarios en la calle y ningún medio periodístico se ha acercado para informar del problema. Es por eso que les pedimos a los legisladores presentes que nos a ayuden a hacer visible este conflicto", coincidieron delegados de Ingredion. "Cuando intentamos organizarnos, hacer las asambleas y salir en defensa de los compañeros de ATANOR nos dijeron que eran paros solidarios y que los paros solidarios están prohibidos por ley. Cuando vamos al Ministerio de Trabajo y pedimos que se intime y verifique la situación existente, no se hace nada. Perdimos cuatro meses en audiencias y terminamos con la planta cerrada y 60 compañeros despedidos", expresó Néstor Carrizo, del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate. "La falta de respeto de las áreas específicas tanto del gobierno nacional como del provincial que hemos recibido nunca la habíamos padecido en los muchos años que actuamos en defensa de nuestros trabajadores", concluyó Carrizo. "La problemática que nos afecta es regional, aunque Baradero se encuentra en una situación crítica y debemos actuar en forma conjunta para poner una barrera a este proyecto neoliberal y oligárquico del gobierno nacional", señaló el Secretario General de la UOCRA regional, Julio González "Queremos que nos ayuden para que se respete la dignidad de nuestros compañeros a través de la única herramienta válida para ello, que es el trabajo. Desde el primer día del actual gobierno nos vienen prometiendo obras importantes que no aparecen", finalizó González. Por su parte, el titular de la Mesa Sindical Baradero, Felipe Barrios, expresó: "¡Somos trabajadores, no delincuentes! Pero cuando paramos en la Curtiembre en defensa de nuestros derechos la Prefectura estuvo 8 días adentro de la fábrica vigilándonos". A su turno, Recalde manifestó:"Este es un problema político, hay que pelear contra el proyecto político del oficialismo con todas las herramientas que el derecho nos otorga. Estamos acá no solo por el compromiso asumido oportunamente con ustedes sino también y principalmente por la convicción que tenemos en la defensa de las causas que ustedes defienden". "Nuestro Bloque del FPV está identificado por tener y sostener una firme actitud opositora, sin concesiones, sin garantizar la gobernabilidad y sin acompañar a aquello que afecta a los intereses legítimos de la Nación, de los trabajadores y de los jubilados", concluyó Recalde. En tanto, Furlán manifestó: "Hay una correspondencia absoluta entre la política del gobierno nacional y la actitud agresiva e irrespetuosa de las empresas para con los trabajadores y sus derechos y es por eso que debemos organizarnos para visibilizar lo que está pasando y que los medios hegemónicos se niegan a difundir". El también Secretario General de la UOM Zárate-Campana agregó: "Por eso la defensa del empleo, de nuestros derechos y de la producción nacional se debe hacer en la calle y en lugares estratégicos, de modo tal que sea imposible que la población no se entere de lo que estamos viviendo los trabajadores". Concluida la reunión los legisladores y dirigentes gremiales se trasladaron al Salón de Actos del SOERM, donde dialogaron con los trabajadores de todas las organizaciones gremiales presentes y respondieron las preguntas de los mismos.

ABEL FURLAN ASISTIÓ JUNTO A SUS COMPAÑEROS DE BANCADA DEL FPV Y TAMBIÉN CON DIRIGENTES GREMIALES DE LA CGT ZARATE CAMPANA.



