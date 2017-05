En el restaurante "Lo de Rubén", la carta de comida casera acaba de agregar una nueva receta: la cerveza artesanal. El restaurante de Rubén Alves, en la calle Colón en Los Cardales, está presentando a sus clientes un nuevo producto que se suma a todos los platos que allí se ofrecen con el toque personal del cocinero. Y no es para menos, ya que la cerveza artesanal de Lo de Rubén, la hace el propio Rubén, en la misma cocina donde se preparan a la vista de los comensales todos los platos. La cerveza lleva la marca "Hop", y se ofrece en cuatro variedades. Rubia cristal, cerveza de trigo, cerveza negra y cerveza roja. Cada una de ellas es fruto de un largo proceso que llevó casi un año, donde el cocinero fue probando recetas en busca del gusto que mas se adaptara al paladar de sus clientes, que como el mismo dice, "son casi de la familia ya que la mayoría son clientes habituales". "Hicimos muchas pruebas probando distintas maltas, lúpulos y levaduras, haciendo distintas combinaciones y proporciones, hasta encontrar el punto justo de textura, sabor, cuerpo, color, aroma y espuma. Hoy podemos ofrecer 4 variedades que brindan un abanico muy interesante de opciones. La rubia es fresca y liviana, la de trigo es distinta a todo, la negra es mas fuerte y tiene notas dulzonas, y la roja es la mas exótica." Rubén cuenta orgulloso que está muy contento con su cerveza. Es el resultado de mucho tiempo y mucho trabajo. El agua se obtiene de una perforación especial a 80 metros de profundidad para lograr la mayor pureza, todos los ingredientes son de la máxima calidad, y no se adiciona ningún químico, conservantes, ni estabilizantes. La cerveza es absolutamente natural y artesanal. El proceso completo de producción lleva alrededor de 60 días, entre la maceración, la cocción, la fermentación y la maduración. Cada etapa tiene sus secretos, y en la mezcla, los tiempos, las temperaturas, se logra un producto final que indudablemente lleva la firma del autor. Cuando la cerveza está lista se puede consumir dentro de los 6 o 7 meses que es hasta donde mantiene sus máximas propiedades. Actualmente la capacidad de producción de cerveza de Rubén Alves es bastante limitada, ya que hace cerveza los días que el restaurante está cerrado y trabaja en la misma cocina, aunque está planificando un lugar específico para la producción de la cerveza y con equipamiento mas grande, para poder aumentar bastante la capacidad de elaboración. Cuando busca los motivos de la gran aceptación que tiene su cerveza, Rubén destaca el estar producida de forma totalmente natural. "Tiene que ver con la tendencia a lo natural que cada vez mas gente pone en practica para su vida y su alimentación. Se busca una alimentación equilibrada, variada y natural, para cuidar el cuerpo y la salud. La cerveza artesanal es un alimento muy nutritivo, tiene mucha fibra y cereal que los adultos no suelen consumir de otra forma" apunta. En Lo de Rubén, la gente ya pide "traeme una Hop", y eso alienta al propietario a dar el próximo paso, dejar de vender cervezas industrializadas y solo ofrecer su propia cerveza artesanal. También, en breve, Rubén planea envasar la cerveza en barriles para poder ofrecer cerveza tirada y también brindar el servicio de alquiler de chopperas para fiestas y reuniones. El envasado actual en botellas permite uno de los orgullos de Rubén. Cuando la gente prueba una Hop durante la comida, casi siempre pide llevarse a casa alguna mas, casi siempre pensando en alguna ocasión especial.











Hop, la nueva cerveza artesanal de Los Cardales

Ruta 4, Los Cardales y Exaltación de la Cruz

