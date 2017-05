La Auténtica Defensa. Edición del martes, 23/may/2017 Automovilismo:

Súper TC2000; Milla volvió a avanzar mucho en carrera y finalizó en el 8º puesto







El piloto de nuestra ciudad largó 19º la segunda final en Rosario y logró escalar once lugares para culminar en el top ten, al igual que el sábado que había partido 16º. La prueba fue ganada por Agustín Canapino, nuevo líder del campeonato. El autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario fue el escenario del primer "Grand Slam" del calendario 2017 del Súper TC2000. Se tratan de fechas en las que se disputan dos clasificaciones y dos finales, sin hándicap y con mayor cantidad de puntos a repartir. Y para el campanense Matías Milla, el balance fue positivo. Especialmente por lo realizado durante ambas carreras. Es que el piloto de nuestra ciudad volvió a tener problemas para clasificar y debió largar retrasado en ambas ocasiones. Pero ello no lo privó de llevar su Toyota Corolla #28 al top ten de las dos finales. El sábado había partido 16º y finalizó 9º. Mientras que el domingo comenzó 19º y logró el mayor avance en pista, terminando en la 8ª posición. De esta manera, Milla se llevó 14 puntos para el campeonato de pilotos en este paso por Rosario, donde el año pasado había conseguido su primer podio en la categoría. "Después de no clasificar bien, el Equipo hizo un gran trabajo y para la carrera de hoy (por el domingo) tuvimos un auto contundente, que me permitió avanzar muchas posiciones, con gran ritmo, en un circuito donde las superaciones no son fáciles", marcó el campa-nense tras la segunda final. "Necesitábamos este resultado por muchos motivos y por suerte lo logramos. Ahora ya pensamos en Termas de Río Hondo, otra carrera especial de la temporada con el ya tradicional cambio de neumáticos obligatorio", agregó el Negro. La primera final en Rosario había sido ganada con contundencia por Facundo Ardusso (Renault Fluence), mientras que la del domingo mostró muy superior a Agustín Canapino (Chevrolet Cruze), quien fue escoltado por el propio Ardusso y por Matías Rossi (Toyota Corolla). Damián Fineschi (Ford Focus), Leonel Pernía (Renault Fluence), Bruno Etman (Toyota Corolla), Facundo Chapur (Peugeot 408), Matías Milla (Toyota Corolla), Luis José Di Palma (Renault Fluence) y Emiliano Spataro (Renault Fluence) completaron el "top ten" de la segunda carrera. Con estos resultados, el campeonato de pilotos quedó liderado por Agustín Canapino, quien comanda con 75,5 puntos. Luego aparecen: 2º) Facundo Ardusso, 73 puntos; 3º) Mariano Werner, 64 puntos; 4º) Matías Rossi, 61 puntos; 5º) Damián Fineschi, 51,5 puntos; 6) Leonel Pernía, 48 puntos; 7) Facundo Chapur, 46,5 puntos; 8) Fabián Yannantuoni, 43,5 puntos; 9) Emiliano Spataro, 41 puntos y 10º) José Manuel Urcera, 40,5 puntos. Milla, por su parte, suma 19 unidades y se encuentra en la 15ª posición. La ronda de los cuatro "Grand Slam" se completará con los "200 Km de Buenos Aires", el Callejero de Santa Fe y el Gran Premio Coronación en Córdoba, mientras que la próxima cita de la categoría será el 11 de junio en Termas de Río Hondo, donde será obligatorio un cambio de neumáticos, al igual que el año pasado, cuando Matías Milla fue segundo por detrás de Yannantuoni.

