Le ganó 2-1 a Yupanqui como visitante y así sumó su primera victoria del año y alcanzó a Claypole en la novena posición. Estuvo en desventaja y con penal en contra, pero Berro le atajó el disparo a Danevitch. Después lo empató Ubiría y en tiempo adicionado, Peloso sepultó la racha negativa. Se hizo esperar mucho. Demasiado, quizás. Pero llegó. Y de una forma inesperada, en otro partido que hasta los 15 minutos del segundo tiempo lo tenía claramente en desventaja. Sin embargo, Puerto Nuevo mostró reacción, se repuso al marcador y en el tercer minuto de adicionado terminó festejando su primera victoria de este 2017. Sí: ganó Puerto Nuevo. Fue 2-1 sobre Yupanqui en un partido correspondiente a la 27ª fecha de la Primera D que se jugó en cancha de Lugano y con arbitraje de Diego Molina. Fue la primera victoria del Auriazul este año, luego de tres empates y ocho derrotas. Aunque una de esas caídas terminó convirtiéndose en triunfo luego de reclamo realizado ante AFA por la mala inclusión de un jugador de Muñiz. De esa manera, el "Portuario" había sumado tres puntos el pasado martes. Y ayer le agregó otros tres a una cuenta que ahora marca 31 y que le permite alcanzar en la novena posición a Claypole. Y aunque la diferencia de gol no lo favorece, su ilusión de clasificar al octogonal por el segundo ascenso a la Primera C recobró vida y regeneró ilusiones. "Se festejó mucho en el vestuario", le contó el DT Carlos Hernández a La Auténtica Defensa. "Nos hacía falta el triunfo. Laburamos mucho en la semana y los chicos se merecían esta alegría", agregó. El encuentro ante Yupanqui no comenzó bien para el equipo de nuestra ciudad, que tuvo problemas para hacerse de la tenencia del balón y sufría los ataques del Trapero con una defensa que improvisaba a Kevin Redondo como marcador central. Incluso, el local pegó en esa primera parte por intermedio de Mauro Danevitch (ex Villa Dálmine y Puerto Nuevo), quien firmó el 1-0. Y el propio Danevitch tuvo la oportunidad de estirar diferencias a los 13 minutos del segundo tiempo desde los doce pasos. Sin embargo, Luciano Berro se lució, le contuvo el remate y marcó el quiebre del partido. Porque Hernández movió el banco Auriazul, encontró respuestas en el ingreso de Pablo Sosa y crecieron las tareas de Franco Colliard y Juan Peloso. "Nos costó al principio, porque nos atacaron mucho. Pero poblamos más la mitad de la cancha y pudimos empezar a jugar por afuera, porque ellos se cerraron mucho en el centro", detalló el entrenador al respecto. Entonces, a los 34 minutos llegó el penal, responsabilidad que, en esta oportunidad, asumió el ingresado Jorge Ubiría (Perrona había fallado ante Deportivo Paraguayo). El delantero zarateño lo cambió por gol, pero en la misma ejecución se lesionó y debió ser reemplazado posteriormente. Con el 1-1, el encuentro quedó abierto. Pero fue Puerto Nuevo el que llegó con mejor impulso al tramo final. Y así, cuando ya se jugaban tres de los cuatro minutos adicionados, apareció Juan Peloso para marcar el tanto del triunfo y del desahogo. "Ante Deportivo Paraguayo ya habíamos merecido la victoria y no se nos dio. Ahora vamos a estar más tranquilos para recibir a Argentino de Rosario", señaló Hernández, pensando ya en el choque que el Auriazul tendrá este domingo como local frente al Salaíto, un conjunto que ganó nueve de sus últimos diez encuentros para trepar hasta la tercera colación del campeonato. Pero no podrá confiarse el elenco rosarino: con el envión anímico logrado ayer en cancha de Lugano, Puerto Nuevo llega entonado a este compromiso. SINTESIS DEL PARTIDO YUPANQUI (1): Darío Aleman; Ezequiel Gayoso, Walter Aguayo, Leandro Badalovich, Gianfranco Acosta; Marcelo González Suluaga, Facundo Lomolino, Facundo Ledesma, Mariano Guerrero; Martín Ruiz y Mauro Danevitch. DT: Daniel Gómez PUERTO NUEVO (2): Luciano Berro; Antoni Rodríguez, Paulo Boumerá, Kevin Redondo, Luis Ibarra; Franco Colliard, Maximiliano Díaz, Gustavo Roldán, Juan Peloso; Michel Bustamante y Carlos Perrona. DT: Carlos Hernández. SUPLENTES: Rodrigo Ponce De León, Eliseo Aguirre, Nicolás Rodríguez, Octavio Ábalos, Federico Godoy, Pablo Sosa y Jorge Ubiría. GOLES: PT 44m Mauro Danevitch (Y). ST 34m Jorge Ubiría -penal- (PN) y 48m Juan Peloso (PN). CAMBIOS: ST 14m Sosa x Bustamante (PN); 17m Redondo x Danevitch (Y); 22m Veragua x Guerrero (Y); 30m Ubiría x Roldán (PN); 31m Fleytas x Ruiz (Y); y 35m Aguirre x Ubiría (PN). INCIDENCIA: ST 13m Berro (PN) le desvió un penal a Danevitch (PN). CANCHA: Lugano. ARBITRO: Diego Molina.

PELOSO MARCÓ EL GOL DEL TRIUNFO EN EL TERCER MINUTO DE TIEMPO ADICIONADO.





CARLOS PERRONA DISPUTA AYER UN BALÓN EN CANCHA DE LUGANO, DONDE PUERTO NUEVO VENCIÓ 2-1 A YUPANQUI (FOTO: @NAIRSAFENRAITER) UBIRÍA: INGRESÓ, MARCÓ Y SALIÓ Extraña situación le tocó vivir ayer a Jorge Ubiría. Porque el delantero ingresó desde el banco de suplentes a los 30 minutos del segundo tiempo y debió retirarse cinco minutos después, tras sufrir un "pinchazo" que podría ser un desgarro (y por el cual está descartado para jugar el domingo frente a Argentino de Rosario). Sin embargo, esos pocos minutos le alcanzaron a Ubiría para anotarse en el marcador, ya que fue el encargado de ejecutar el penal que significó el 1-1 para Puerto Nuevo. Justamente, en esa acción, el delantero sintió el "pinchazo" y luego solicitó el cambio al entrenador, que decidió el ingreso Eliseo Aguirre en su lugar.



Primera D:

Con un emotivo triunfo como visitante, Puerto Nuevo le puso fin a la mala racha

