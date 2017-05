Furlán: ”Hoy es Trefila; mañana no sabemos”

El Secretario General de la UOM mostró su preocupación por la desafectación del Servicio Médico de la planta de trefilado en frío de Tenaris, sobre Ruta 6. También se refirió a las paritarias en curso: piden el 30% y las siderúrgicas ofrecen un 17%, y en tres tramos. El Secretario General de la UOM Seccional Campana y Diputado Nacional Abel Furlán convocó ayer por la mañana a la prensa local. "Queremos manifestar nuestra preocupación a toda la comunidad de Zárate y Campana. La semana pasada ha tomado la determinación de suprimir el servicio médico de la Planta Trefila, con lo cual todos los trabajadores que prestan tareas normales y habituales dentro de la planta van a quedar desprotegidos. Como organización sindical hemos advertido esa situación y hemos rechazado la medida de la empresa. Y lamentablemente no ha hecho caso a la petición de nuestra organización, por lo que denunciamos el hecho y hacer responsable a TenarisSiderca ante cualquier situación no deseada que se pueda plantear sobre cualquier compañero dentro de la planta", dijo el dirigente sindical en la sede de la calle De Dominicis. En ese sentido, explicó que a la planta de Trefilado en Frío la separan una ruta y una vía de ferrocarril de la planta de TenarisSiderca, y que esa circunstancia "puede llegar a ser muy compleja la atención de un compañero en emergencia. Tomar esta decisión nos parece claramente una provocación, y una desprotección hacia los trabajadores que no vamos a avalar ni vamos a ser cómplices. No es un tema económico, es un capricho de TenarisSiderca que viene insistiendo ante la negativa de la organización sindical", expresó Furlán y agregó: "La atención inmediata de un servicio médico puede salvar vidas, como ha pasado en otras circunstancias. Me parece que están jugando con fuego y la empresa se está equivocando. Esto es sólo en Trefila, por ahora. Porque si lo pueden hacer en Trefila, lo pueden hacer en el resto de la planta. Y esto es nuestra mayor preocupación. Hoy es Trefila. Mañana no sabemos". PARITARIAS Consultado por la prensa, Furlán también se refirió al estado de las paritarias metalúrgicas, en las cuales el gremio solicitó una recomposición salarial del 30%. "El lunes tuvimos una nueva audiencia, y no hemos arribado a un acuerdo con las cámaras empresarias. Es cierto que 5 de las 6 cámaras han ofrecido un 22%, pero la rama siderúrgica sigue con la postura del 17% con lo cual esto ha sido rechazado por la organización sindical", explicó Furlán. También dijo que el lunes se agotaron los primeros 15 días de la conciliación obligatoria y que de oficio fue extendida por 5 días más hasta el martes 30 de mayo. "Llevamos casi 60 días de diálogo y ya deberíamos haber recompuesto nuestro salario. La paritaria del año pasado finalizó el 31 de marzo. Claramente la estrategia es dilatoria, y nos están provocando para que lleguemos a la medida de fuerza, algo que queremos evitar. En el orden local, TenarisSiderca no sólo está en condiciones de dar respuesta a lo que estamos solicitando, ya que claramente se ha recuperado la planta de Campana y las suspensiones son cosa del pasado. Pero TenarisSi-derca y el Grupo Techint son quienes están haciendo la mayor fuerza para no acceder a las peticiones de la UOM, pretendiendo dejar establecido el aumento salarial en un 17% y en 3 cuotas, y exigiéndole al resto de las cámaras que hagan exactamente lo mismo", detalló Furlan. "Por suerte, el resto de las cámaras ya han ofertado el 22%, pero es insuficiente. Vamos a seguir insistiendo en la recuperación del poder adquisitivo que merecen nuestros compañeros a partir de la inflación experimentada el año pasado y la proyectada para éste", agregó.

H. Gigena, J. Insausti, A. Furlán y A. Lynn, ayer, en diálogo con la prensa.



Furlán: ”Hoy es Trefila; mañana no sabemos”

