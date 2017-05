La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 24/may/2017 El Sindicato Municipal acusó al Gobierno de ”comprar a los trabajadores con paquetes de horas extras”







Así lo señaló el secretario de Prensa, Norberto Burgueño. "Esto no hace más que generar un conflicto más duro y difícil de resolver", advirtió. En medio de un conflicto paritario interminable, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana (STMC) denunció ayer que desde el Gobierno "están intentando comprar a los trabajadores con paquetes de horas extras" para que no se plieguen a medidas de fuerza. Así lo aseguró este lunes el secretario de Prensa del STMC, Norberto Burgueño, a las afueras de la carpa que los municipales instalaron hace ya más de dos semanas en la plaza Eduardo Costa. Además acusó a la gestión de Abella de no tener la voluntad de destrabar la negociación. "(El conflicto) está totalmente estancado. Lamentablemente están demostrando pocas ganas para resolverlo", fustigó. El sindicalista señaló que el viernes, en una comunicación telefónica que Abella tuvo con el secretario general de la FeSiMuBo, Rubén ´Cholo´ García, ambos habían acordado mantener una nueva charla el lunes. No obstante, de acuerdo a Burgueño, el jefe comunal no levantó el teléfono ni respondió los llamados de García. "(Esto) demuestra que no hay ninguna intención de resolver el conflicto ni de destrabar esta situación", expresó. Sin novedades, el STMC comenzó este lunes a desarrollar asambleas en los diferentes sectores de trabajo del Municipio para comunicar el escenario, recoger la postura de sus afiliados y "evaluar la continuidad de las medidas", que hoy consisten en el acampe y en la ocupación del hall del Palacio Municipal. La última propuesta del Ejecutivo fue del 11% semestral con cláusula gatillo por inflación aplicable partir de marzo y $2 mil en efectivo no remunerativos por única vez. Burgueño aseguró que el STMC está "siempre" dispuesto al diálogo y que espera "una señal" para retomarlo. "Lo que pasa –explicó- es que desde el Ejecutivo no dan ninguna. Y cuando nos sentamos en la mesa paritaria, no hay ningún tipo de negociación. Ellos ofrecen y no se mueven de ahí". "Lo peor es que están intentando comprar a los trabajadores con paquetes de horas extras, amenazándolos. Esto no hace más que generar que el conflicto se ponga más duro y más difícil de resolver", advirtió. "Nosotros ya hemos bajado nuestras pretensiones y ellos lo saben, pero no están abiertos a ningún tipo de negociación", remarcó el gremialista. Y descartó la intervención del Ministerio de Trabajo: "El jefe de la delegación Campana es el exsecretario privado de Abella". Por otra parte, volvió a cuestionar la decisión del Municipio de dejar de ser agente perceptor de cuotas adeudadas por los trabajadores a comercios locales en convenio con el gremio. "Hemos tenido contacto con algunos comerciantes y realmente están bastante enojados con el Ejecutivo. (Esta medida) no solo perjudica al Sindicato y a los trabajadores sino también a casi 200 comercios de Campana que son los que facturan mensualmente una importante suma", dijo Burgueño.

EL SECRETARIO DE PRENSA DEL SINDICATO, NORBERTO BURGUEÑO, JUNTO AL SECRETARIO GENERAL, CARLOS BARRICHI.



