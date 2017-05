Con presencia campanense, Massa y Stolbizer lanzan mañana su espacio político común

Participarán el Frente Renovador Campana, liderado por Ghione; la agrupación "Unión x Campana", de Katty Altimari; la UV Más Campana, conducida por Cantlon; y el GEN. Sin embargo, estos referentes negaron que hoy exista un acuerdo electoral para este espacio en nuestra ciudad. La presentación oficial del espacio político común que mañana lanzarán Sergio Massa (Frente Renovador) y Margarita Stolbizer (GEN) en el estadio DirecTV Arena de Malvinas Argentinas ha despertado diferentes rumores en nuestra ciudad a partir de la confirmación de que tres sectores distintos asistirán al evento. Es que la representación local en dicho lanzamiento incluye al Frente Renovador Campana, liderado por Juan Ghione; a la agrupación "Unión x Campana" de Katty Altimari; a la Unión Vecinal Más Campana, cuyo principal referente es Axel Cantlon; y al GEN Campana. A partir de esta confirmación, comenzaron a surgir rumores sobre un acuerdo electoral ya definido entre estos sectores para una lista única en nuestra ciudad para las Elecciones Primarias de agosto. Sin embargo, consultados referentes de estos espacios, todos negaron que exista ese acuerdo. Incluso, desde la UV Más Campana se emitió un comunicado vía Facebook que aseguraba que este espacio "todavía no ha definido candidaturas ni alianzas para estas elecciones 2017". Así, lo único anunciado por ahora es que todos coincidirán en el lanzamiento de este espacio político común que presentarán Massa y Stolbizer en un estadio con capacidad para más de 10 mil personas. El acto estará encabezado por ambos dirigentes pero también participarán del mismo economistas y técnicos de ambas fuerzas políticas. Allí se realizará la presentación del "Programa Económico Urgente para la Argentina", con eje en la campaña "Bajemos los precios" que "busca frenar el avance descontrolado de la inflación, principalmente en los productos de la canasta básica familiar". Desde el espacio, aseguran, aún no se han definido las candidaturas, a pesar de que se espera que el binomio Massa - Stolbizer sea el que encabece las listas en la Provincia de Buenos Aires. "Hay que salir del conventillo. En cualquier país del mundo en la política se habla de lo que se va hacer, no de la rosca" aseguró Graciela Camaño, jefa del bloque del Frente Renovador en Diputados. En el mismo sentido, Margarita Stolbizer declaró ante los medios: "La verdad es que no hablamos de candidaturas siquiera entre nosotros. Si Sergio encabeza estoy dispuesta a acompañar, pero respeto su decisión. Lo que priorizamos es dar sostenibilidad pensando en un proyecto a largo plazo". Desde ambos espacios concuerdan que "el objetivo es ser la contracara del planteo de la polarización y el conflicto, estar con la agenda de lo que le preocupa a la gente, las urgencias sociales".

Con presencia campanense, Massa y Stolbizer lanzan mañana su espacio político común

