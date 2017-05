El FUD advirtió que, en caso contrario, se "profundizará el plan de lucha". Y sostuvieron que "la extensión del conflicto educativo es exclusiva responsabilidad" del Gobierno bonaerense. El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUD) reclamó este martes al Gobierno provincial la "urgente convocatoria" para retomar las negociaciones paritarias, y advirtió que, en caso contrario, se "profundizará el plan de lucha". "El FUD plantea que si no hay una convocatoria y una propuesta salarial digna, el plan de lucha continuará y se profundizarán las medidas en toda la Provincia", advirtieron. Los gremios se reunieron este martes y emitieron un documento, a través del cual plantearon que "la extensión del conflicto educativo es exclusiva responsabilidad del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires". "La gobernadora María Eugenia Vidal sigue declamando diálogo, pero no convoca a la paritaria provincial. ¡Basta de excusas!", se quejaron. Para los maestros, el Gobierno bonaerense "es responsable ante la pérdida de días de clases porque: Continuamos con escuelas deterioradas, sin un plan provincial de infraestructura; seguimos con aulas superpobladas o estudiantes que no iniciaron las clases por falta de designación de docentes y no se garantizan políticas preventivas y de resguardo de docentes y estudiantes ante situaciones de violencia".

Docentes bonaerenses exigen la ”urgente” convocatoria a paritarias

